México entra a una nueva era de transformación, afirma Carlos Payán

Cd. de México, Diciembre 20 – . Convencido de que México entra a una era de transformación, el periodista Carlos Payán narró que vive en Cataluña, en los bajos pirineos, “alejado de la política y el periodismo, y regresé a México para estar al lado de Andrés Manuel López Obrador el día que recibió el mandato de la nación”.

Carlos Payán Velver recibió ayer la Medalla Belisario Domínguez que da el Senado.

Me otorgan la honrosa Medalla Belisario Domínguez cuando llego ya al último trecho de mi camino y poco a poco he empezado a decirle adiós a personas, animales, cosas, libros y lugares que tanto he amado en esta vida. Me iré sin saber hacia dónde, hacia qué profundidades de la nada y del olvido”, destacó.

Carlos Payán aclaró su ateísmo, para explicar que usaba una figura bíblica, como el apocalipsis, para expresar la realidad mundial y sus cuatro caballos de fuego y rabia; él habló de tres: el agotamiento y destrucción de la naturaleza; la migración que huye de guerras y pobreza, y el crecimiento del fascismo, “que hoy surge como marea negra alimentada por la política de Donald Trump, y que a los mexicanos les ha caído el mal fario de tenerlo por vecino, prepotente e impositivo, cavernario y xenófobo”.

Visiblemente emocionado, se refirió a su amigo López Obrador: “Ha llegado al poder un incansable luchador que, con la población en su favor, arrasó en casi todo el país. No ha tenido esta gloria otra nación (…) Pero el país somos todos y todos somos una multitud variopinta y cada uno pedirá la palabra a voz en cuello; cada cual reclamando sus asuntos, tenga derecho o no, tenga razón o no”, dijo.

