México, es favorito en el Torneo de Copa Oro: Jonathan dos Santos

Cd. de México, Junio 04 – . Jonathan dos Santos, mediocampista de la Selección Mexicana que milita en Los Ángeles Galaxy de la MLS reconoce que no se encuentra en su mejor momento.

En los últimos tres partidos no he estado a mi mejor nivel, no son excusas, pero sí un poco de todo; que el equipo no está al cien por ciento, se nota un poco el cansancio en las piernas, viajes, sabemos que esto es el futbol, tenemos que pensar en positivo”.

Precisamente, sobre el par de amistosos ante Venezuela y Ecuador como antesala de la Copa Oro, Dos Santos indicó que la de México es una selección permanentemente uno de los equipos favoritos del torneo de la Concacaf.

Sabemos que en Copa Oro somos la selección favorita, pero la Copa Oro cada vez está a nivel futbolístico y táctico creciendo mucho más. Sabemos que somos la Selección Mexicana, tenemos un país detrás de nosotros que nos va a apoyar y debemos comenzar con el pie derecho la etapa del profe Martino”, expuso.

Las multicitadas ausencias en el Tricolor no le preocupan.

Son bajas muy importantes, jugadores que nos han dado muchísimo en los últimos años, pero, bueno, al final la Selección Mexicana siempre ha tenido grandes jugadores, vienen jugadores con mucho talento, con hambre y ganas, esperemos empezar bien y hacer una buena Copa Oro”.

