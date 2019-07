Mi relación con Sonia Infante fue muy intensa, revela Andrés García

Cd. de México, Julio 18 – . El actor Andrés García lamentó profundamente el fallecimiento de su ex esposa, la actriz Sonia Infante, a quien describió como una mujer bella, inteligente y con estilo, que en su interior aspiraba a ser la continuación de María Félix.

El actor, quien sostuvo una relación muy intensa con la actriz, que terminó en matrimonio, expresó sus condolencias a la familia, al tiempo que hizo hincapié en la maravillosa que fue.

Reiteró que fue una mujer de carácter e inteligente, por lo que no se arrepiente de haber unido su vida a la de ella en algún momento.

Fue una muerte inesperada, de una mujer a la que quise mucho y no me esperaba esto”, dijo el actor, al recordar algunos de los momentos que vivieron juntos.

Reconoció que tuvieron una relación muy intensa, «yo le tomé mucho cariño, cuando no nos peleábamos». Mencionó que era una mujer celosa, que tenía una fijación con María Félix, a quien le copiaba todo, hasta la ropa y la actitud.

Era eso que tienen las mujeres, que dicen que algo no les gusta, pero ahí están, deseaba ser algo así como la continuación de María Félix”, apuntó el actor, quien en la década de los 80 era el galán más cotizado, época en la que fueron pareja.

Recordó que fueron cerca de dos años los que estuvieron casados, aunque en total su relación duró cinco años.

Nos dio por casarnos y entonces fue cuando los celos de ella comenzaron a agudizarse, además de que se volvió posesiva”, mencionó.

Aunque no quiso entrar en detalles, recordó que cuando ella se enojaba le aventaba lo que tenía a su alcance.

Prefiero recordar solo las cosas bonitas. Me quedo con un buen recuerdo de Sonia, de un gran amor y eso es suficiente para mí”, concluyó.

La actriz mexicana Sonia Infante, sobrina del “Ídolo de México” Pedro Infante, falleció ayer a los 75 años víctima de un paro cardíaco luego de permanecer varios días hospitalizada en la Ciudad de México a causa de una parálisis en el cuerpo, informó su hermano Toño Infante.

En los últimos tres meses “se mantuvo entre el hospital y su hogar debido a que por una enfermedad rara, cuyo nombre no me aprendí, le ocasionó un coágulo grande en la columna vertebral que la dejó paralítica a partir de los hombros y hasta los pies», añadió.

