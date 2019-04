Militar en activo el seleccionado al mando de la Guardia Nacional

Zapopan, Jalisco, Abril 05 – . Después de que el Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) pidió un mando civil para la Guardia Nacional, el Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que se requiere un mando militar con experiencia, disciplina, honestidad y profesionalismo. “Y ya lo tenemos”, dijo, será un militar en activo, cuyo nombre revelará la semana próxima, tanto del comandante como de los integrantes del Estado Mayor del nuevo grupo, el cual tendrá un proceso de “reconversión” con énfasis en capacitación en derechos humanos y uso moderado de la fuerza.

El mandatario adelantó que se requerirán 50 mil elementos más, surgidos de las corporaciones que integrarán la guardia: Secretarías de la Defensa Nacional y de la Marina, así como de la Policía Federal.

Para ello, anunció, firmará un acuerdo con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. En los próximos días vendrá a México la responsable de esta agencia, Michel Bachelet.

Acompañado por los titulares de las dependencias que integran las fuerzas armadas, así como del gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, el presidente López Obrador subrayó el proceso de capacitación de la Guardia Nacional, y dio un balance en materia de seguridad en el cual destacó reducción de robo de vehículos pero admitió el aumento, este jueves, a 80 homicidios dolosos en un día, en entidades con fuerte presencia de bandas criminales, toda vez que en 15 estados no hubo asesinatos.

“El homicidio está muy relacionado con enfrentamientos de la delincuencia”, aseveró.

Al hablar de la Guardia resaltó el valor de la reforma constitucional que permite la operación de la Guardia Nacional, cuyos elementos se distribuirán en 266 coordinaciones.

“Vamos a iniciar con 150 porque además de los elementos que ya están a disposición, además de eso vamos a requerir más elementos y se va a hacer una convocatoria , un reclutamiento, de 50 mil elementos más para que se garantice la paz”.

Vamos bien, agregó, “porque aun cuando todavía no está la guardia nacional, por el hecho de reunirnos todos los días, por el hecho de trabajar de manera coordinada, de pintar bien la raya, la frontera entre delincuencia y autoridad, es decir, que no haya complicidades, ya se ha avanzado… Se ha mantenido disminución, si se quiere leve, pero no hay aumento de delitos a nivel nacional”.

En un balance de la situación de seguridad y violencia en el país, indicó que no se ha abatido el robo de combustible, por su arraigo en las comunidades y la tolerancia hasta este delito, al grado de que estaba contabilizado, pero agradeció a la población, en especial a los jalicienses que padecieron “dos o tres semanas” las filas en las gasolineras porque ahora hay una reducción sustantiva del huachicoleo.

Este delito, indicó, estaba tan arraigado que tenía una base de apoyo y le permitían a la gente recoger la gasolina, de ahí el accidente en Tlahuelipan, Hidalgo.

Antes, explicó, se registraba el robo de 65 mil , 70 mil barriles diarios, ahora 5-6 mil barriles. Si esto lo mantenemos, vamos a ahorrar 50 mil millones de pesos en el año.

El Presidente se refirió al énfasis preventivo del delito y subrayó que el objetivo central no son los operativos o difundir cifras del decomiso de drogas sino proteger a la gente. “Es otra concepción. Sí podríamos decir que ayer se decomisaron mucha cantidad de droga, toneladas, bueno, hasta en la aduana de Manzanillo …pero el acento lo ponemos en la gente”.

Nos interesa – insistió, la seguridad de la gente, no los operativos. “Antes se usaba a la Sedena y a la Marina para los operativos, lo que queremos ahora es que nos ayuden, como lo han hecho, para actuar en el territorio donde está la gente y proteger a los ciudadanos y poner el énfasis en la seguridad pública. Eso es algo muy importante y lo otro es que no haya distinción, vinculación de la autoridad con la delincuencia, que no se tolere, no se permita a ningún grupo”, indicó.

Previamente el General Crescencio Sandoval Secretaría de la Defensa Nacional dijo igualmente “no nos enfocamos en un cartel” sino darle seguridad a la población.

Precisó que antier, en una visita al puerto de Manzanillo, y se evitó el paso ilegal de un contenedor .

Presentó una radiografía dela situación en Jalisco, entidad en la que persiste presencia de organizaciones delictivas; trasiego de enervantes, producción y venta de drogas sintéticas y huachicoleo, entre otros.

Para atender esta problemática, indicó, hay en la entidad 7 mil 564 elementos de las fuerzas armadas; adicionalmente, Policía Federal.

En Guadalajara, precisó, hay una disminución importante del 27.5 por ciento en delitos que se presentan en el área; Tlajomulco, 33 por ciento; Tonalá, 34.7 por ciento menos; Zapopan, 44.7 por ciento; zona metropolitana de Guadalajara, Lagos de Moreno, también con menos 44 por ciento.

La ciudadanía, agregó, ha notado una mayor presencia de fuerzas, reducción sensible de delitos, una denuncia ciudadana activa.

