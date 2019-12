Mito de Aduana el trámite de quejas por abusos y corrupción

Nuevo Laredo Express

Nuevo Laredo, Diciembre 19 – . Todo parece contribuir en favor de la impunidad de Aduana en cada caso de abuso, si se considera que hay desconocimiento de los afectados para exponer quejas y excedente burocratismo para proceder.

En opinión de un asesor de comercio exterior, quien solicitó omitir su nombre por razones obvias, el cúmulo de arbitrariedades cometidas en la Aduana de Nuevo Laredo no tiene defensa alguna por la serie de trabas con que topa el quejoso.

Mencionó que algunas de las quejas que se exponen, en la mayoría de los casos de paisanos, no procede por diversos factores, como es el desconocer que existe un área para exponer la denuncia, que regularmente no reúnen los elementos necesarios y no llega a ratificar por su estado de paso por la ciudad, dijo.

“Pareciera como si todo esto fuera una cortina de impunidad creada por el propio sistema. Todo está hecho para que no proceda y sólo son estos días de temporada de ingreso de paisanos cuando el paisano tiene seguridad además que por algo viajan en caravanas”, replicó.

Hizo saber que por falta de difusión, se desconoce que existe un área de Sugerencias y Quejas de la Secretaría de Gobernación, ubicado en el segundo piso de la Garita del Puente I, que es el receptor de quejas y está enlazado a la Secretaría de la Función Pública, oficina que por cierto desapareció aquí.

“Hay mucha arbitrariedad y queja de usuarios y paisanos en contra del Aduana, hasta el mismo presidente (Andrés Manuel) López Obrador, dice que la Aduana de Nuevo Laredo es la más corrupta”, dijo,

Señaló que cuando se levanta un PAMA (Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera), la notificación es elevada en su costo a juicio de la Aduana, esto es que no respetan valor real y en el argumento de que hay subvaluación.

El experto en materia aduanera, lamentó que en lugar de facilitar las quejas para acabar con la corrupción, la autoridad requiere que el quejoso cuente con un correo electrónico y computadora sin considerar que mucho paisano proviene de pueblos donde difícilmente hay los servicios básicos más necesarios.

“Para concepto de exponer quejas y que estas precedan, es claro que todo está amañado”, rubricó.

Me gusta: Me gusta Cargando...