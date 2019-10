Modificaciones el Presupuesto 2020 debe incluir fondos para el Migrante

Nuevo Laredo Express

Nuevo Laredo, Octubre 29 – . En negociaciones con la federación, alcaldes de diversas partes del país lograron la semana pasada que se modifique el Presupuesto de Egresos 2020, ahora Enrique Rivas buscará no desaparezcan los fondos Migrante y Frontera y se incluyan en el proyecto.

«El fenómeno migratorio no desaparecerá, es mundial. Nos afecta mucho no tener apoyo en este tema, porque el recurso destinado a gasto público, obra y mantenimiento, tendría que redireccionarse para atender a los migrantes, lo que no es nada barato», dijo el alcalde.

Una vez que el Presupuesto de Egresos 2020 pase por la Cámara de Diputados, se podrá conocer el impacto que representarán las modificaciones y la recuperación económica que se obtuvo.

«No se puso una cantidad, el interés de esta frontera son estos dos fondos, el Migrante y Frontera, necesitamos que mínimo se recupere lo que se había presentado en presupuestos anteriores», agregó Rivas.

El Presidente Municipal informó que continuarán las negociaciones en la Secretaría de Gobernación, y precisó que en el Congreso se trabaja en ajustes y reajustes al borrador del Presupuesto de Egresos 2020.

La Secretaría de Gobernación programó recibir este lunes a los alcaldes y mediará para que la Secretaría de Hacienda también negocie con ellos mejores condiciones para los municipios.

Los ediles harán además cabildeo con los diputados federales de sus entidades, en busca de apoyo para obtener partidas de la federación más equitativas.

En días pasados el Presidente Municipal estuvo en la Ciudad de México en representación de 21 alcaldes de la entidad, para cuestionar recortes en el Presupuesto de Egresos federal 2020 e iniciar las negociaciones.

La Confederación Nacional de los Municipios de México (CONAMM) informó que se empezará a formalizar una mesa permanente de trabajo entre el gobierno federal y los presidentes municipales, con el propósito de establecer estrategias conjuntas que permitan el fortalecimiento de los ayuntamientos.

