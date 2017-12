Monterrey está de pie y vamos por el título de la Copa MX: Mohamed  

Monterrey Nuevo León, Diciembre 19 – . El director técnico de los Rayados, Antonio Mohamed, habló acerca de los objetivos que su escuadra se planteó para encarar el próximo torneo de liga, luego de que ésta perdiera la final del Apertura 2017 en contra de los Tigres.

Acá está todo muy claro, estamos planificando lo que es el semestre próximo. La final se puede ganar o perder, pero al otro día vamos a estar pensando en lo que viene, en el mismo proyecto que es el de Monterrey siendo campeón, y tengo las fuerzas intactas para buscar el título que tanto estamos buscando”, señaló.

El argentino negó tajantemente los rumores relacionados a su renuncia como entrenador de la Pandilla, pues aseguró que “mi supuesta salida totalmente falsa. Es mentira. Si yo renuncio y abandono un proyecto, me voy. No se renuncia para no irse, si uno renuncia está convencido de lo que hace y si sigue está convencido de lo que hace. Sigo en mi cargo”.

Además, mandó un mensaje a los aficionados del Monterrey: “Es la primera de muchas finales regias que habrá en los próximos 10 años. Los dos equipos están trabajando bien. Cada vez será más común ver este duelo en fases finales. El futbol da revanchas”.

Mohamed aprovechó para hablar del ánimo de su plantilla una vez finalizado el certamen mexicano.

Nos dolió muchísimo haber perdido, pero aceptamos, como dice nuestro himno, ser dignos rivales, aceptar la derrota, ser un buen competidor. Creo que si hablábamos en caliente podrías comenzar a especular de nuestro jugador expulsado y del penal fallado. Creo que el rival nos ganó bien”, señaló.

Con relación a la final de la Copa MX que sostendrá contra el Pachuca, advirtió que “el jueves tenemos una final y es una revancha para nosotros, así que necesitamos ganarla, por nosotros, por nuestra gente y por la institución”.

Me gusta: Me gusta Cargando...