Morelia quiere la revancha con Monterrey para cobrarle deudas  

Morelia, Noviembre 29 – . Entre Monarcas y Rayados se han definido historias y formando caminos. Los semifinalistas del Apertura 2017 se enfrentarán por segunda ocasión en una liguilla para escribir un capítulo más en sus biografías.

Y es que ambos han vivido noches memorables para cada quien en cruces importantes. El único antecedente entre Morelia y Monterrey en liguilla fue la final del Clausura 2003, torneo que Monarcas dominó, pero que los regios conquistaron.

Morelia clasificó como superlíder de aquella campaña; Rayados fue tercero. Los michoacanos, dirigidos por Rubén Omar Romano, se encontraron en la final a los muchachos de Daniel Passarella, que eliminaron al Atlas y a Tigres.

Eran los favoritos, pero Monarcas no lo demostró y cayó 3-1. Erviti, Guille Franco y Héctor Castro marcaron para prácticamente darle el título a La Pandilla, pues en la vuelta, en el Morelos, el local no metió las manos. El gol de la honra de Adolfo Bautista no sirvió de mucho y los albiazules lograron su segundo título en el futbol mexicano luego de 17 años.

Oribe Peralta debutó con aquel Morelia que se quedó sin corona. Quien también dejó las filas michoacanas un torneo después fue Rubén Omar Romano; en su lugar llegó el debutante Antonio Mohamed.

El Turco se estrenó en Morelia como entrenador de Primera División. Inició su andar con el éxito en el Clausura 2004, aunque dirigió 13 partidos en su primera aventura. El argentino hoy está en lo más alto de la Liga MX con sus poderosos Rayados.

Morelia volvió a una final hasta el Clausura 2011 y la perdió; Monterrey sumó dos títulos de liga más y se ha convertido en un protagonista torneo a torneo. La Pandilla luce favorita.

