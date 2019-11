Morena vive crisis pero recuperará y va por Tamaulipas: Alejandro Rojas

Nuevo Laredo Express

Nuevo Laredo, Noviembre 26 – . Nuevo Laredo será morenista tanto en el 2021 como el 2022, en que se efectuarán comicios municipales y federales intermedios y estará en juego la gubernatura de Tamaulipas, aseguró ayer el diputado federal Alejandro Rojas Díaz Durán quien aspira a la dirigencia nacional de MORENA.

De Yeidckol Polevnsky y Bertha Luján Uranga, dijo “deberían de enviarlas de embajadores a Venezuela, Bolivia ó Cuba” porque no han trabajado por su partido.

Aceptar que MORENA ha decrecido en militancia y uno de los retos es terminar con los grupos ò “tribus” internas, como ocurre en Nuevo Laredo.

También realizar una intensa credencialización de los más de 10 millones de militantes de MORENA.

Estima que para el mes de enero de 2020 se realice el cambio de la dirigencia morenista.

En su periplo por la República mexicana, Rojas Díaz Durán, propone la realización de tres Convenciones Regionales (norte, centro y sur del país) de donde saldrán las fórmulas.

“Morena sí está en una crisis, pero lo vamos a superar, hoy salió una encuesta en El Universal, que Morena está perdiendo 10 millones de votos, esto es responsabilidad de las dirigentes, porque no regresaron después de la elección, no regresó Morena ni a las colonias, ni a los barrios, ni a los pueblos, ni a las comunidades, ni a los ejidos a organizar a la gente”, dijo.

Admite que uno de los contendientes fuertes al que se enfrentaría sería Mario Delgado, quien ha logrado notoriedad con lo de la aprobación del Presupuesto Federal 2020.

Entre sus metas figura el hecho de que el Fideicomiso del puente Internacional Comercio Mundial, actualmente en manos del gobierno estatal, sea totalmente manejado, como en sus orígenes, por el Municipio de Nuevo Laredo.

En la conferencia de prensa, en la que estuvo acompañado por los diputados Locales tamaulipecos Reginaldo Ramos y Carmenlilia Cantú Rosas Villarreal, Rojas Díaz Duràn lanzó, como lo ha hecho antes, ácidas críticas al gobernador Francisco García Cabeza de Vaca.

Prometió realizar continuas visitas a Tamaulipas y Nuevo Laredo para respaldar a sus senadores y Diputados tanto federales como estatales.

