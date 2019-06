Muere el jefe de talleres del Expreso de Tamaulipas, baleado el martes

Cd, Victoria, Junio 24 – . Juan Antonio Escamilla, jefe de los talleres de impresión del Expreso de Tamaulipas, murió a causa de las heridas de bala que sufrió el martes pasado, en su taller mecánico, confirmó el propio medio local.

Había permanecido en el hospital, luego de recibir cinco disparos, pero no logró recuperarse y el sábado se confirmó su fallecimiento.

“Tras el ataque, cuyas causas todavía se desconocen, se activó el mecanismo de protección para proporcionar seguridad a él y a sus familiares. También se establecieron medidas de vigilancia especial para las instalaciones de EXPRESO, a cargo de policías estatales.

Nuestro compañero causó alta en la empresa hace años y durante casi todo este tiempo dirigió la operación de la rotativa en la que se imprime este periódico”, indicó Expreso en su página web.

“Juan destacó siempre por su honestidad, seriedad y dedicación al trabajo”, agregó.

El director del rotativo, Pedro Alfonso García, dijo sobre el ataque que hay varias teorías, aunque está en marcha una investigación, y aún no hay conclusiones.

“Como sale muy tarde del periódico presenció un hecho delictivo y se le estuvo citando a declarar, y él no quiso dar informes a las autoridades; también pudiera ser que le pidieran derecho de piso por el servicio que presta en su taller mecánico, y que no haya accedido a pagar”, detalló.

Alfonso García recordó en entrevista que el periódico Expreso de Ciudad Victoria ha sido blanco de ataques.

En marzo de 2012, fue colocado un artefacto explosivo que provocó daños en el inmueble; en diciembre del año pasado, alguien dejó una cabeza humana dentro de una hielera, frente al rotativo.

“Aquí operan diversos grupos delictivos, no sabes qué intereses vas a lastimar, la verdad sigue siendo una situación difícil”, dijo Alfonso García.

El 12 de junio pasado se informó sobre el asesinato de la periodista Norma Sarabia Garduza; con ello, en lo que va del actual gobierno se había llegado a la cifra de nueve informadores asesinados.

Me gusta: Me gusta Cargando...