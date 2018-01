Muere el legendario beisbolista Ramón “El Diablo” Montoya  

Cd. de México, Enero 25 – . El legendario beisbolista Ramón Diablo Montoya falleció ayer a los 77 años.

Nativo de Mexicali, Baja California, a Montoya, por sus travesuras, le pusieron como apodo El Diablo; luego tuvo una destacada carrera como pelotero amateur, donde por su velocidad lo referían con ese mismo mote, sin pensar que años después sería ampliamente recordado por su paso con la organización del México.

Tras una larga carrera como beisbolista amateur, donde asistió a gran cantidad de torneos nacionales e internacionales, Montoya firmó para los Reales de Kansas City y fue opcionado para jugar con el México, donde debutó en 1961.

Para el siguiente año inició una gran trayectoria en el beisbol mexicano que incluyó 15 campañas, todas con los pingos, donde bateó para .316, con 44 jonrones, 680 producidas y 96 robos.

Se distinguió por su fildeo en el central. En varias ocasiones tuvo que salir en camilla del parque del Seguro Social tras estrellarse contra la barda al buscar atrapar pelotas en lo profundo. Su trayectoria le valió entrar al Salón de la Fama del Beisbol Mexicano y que su número 32 fuera retirado en la organización de los Diablos.

Su título como manager lo conquistó con los Venados

Como manager, Ramón Montoya dirigió a Unión Laguna, Aguascalientes, Tabasco, Jalisco y Monclova, en Liga Mexicana de Beisbol.

En la temporada de 1991 dirigió, junto con el legendario Benjamín Cananea Reyes, a los Diablos que cayeron en la final, en siete juegos, ante los Sultanes de Monterrey.

Pero al poco tiempo logró el título en Liga Mexicana del Pacífico con los Venados de Mazatlán, que en la Serie Final vinieron de atrás de un 3-1 para vencer a los Águilas de Mexicali en la temporada 1992-1993.

En años recientes se desempeñó como un instructor de la Academia Alfredo Harp Helú, de Diablos Rojos del México y Guerreros de Oaxaca.

Montoya trabajó como formador de jóvenes durante siete años en la academia escarlata, de donde han surgido peloteros como Roberto Osuna, Julio César Urías, Luis Urías y Luis Cessa, entre otros peloteros que hoy ya se consolidan.

Más sabe el diablo…

Isidro Márquez, el mejor cerrador de todos los tiempos en el beisbol mexicano, tiene muy claro en qué le ayudó tener a Ramón Diablo Montoya como su manager… la disciplina.

Márquez fue el cerrador de los Venados de Mazatlán, campeones de la temporada de 1992-1993, al mando de Montoya, pero antes de eso sufrió para adaptarse las condiciones que éste ponía en el equipo.

“La verdad yo era muy indisciplinado”, confesó Márquez. “En aquel entonces andaba mucho de fiesta y a él no le gustaba eso. Me hizo entender que, si me disciplinaba, iba a rendir”.

Dos años después, Márquez, líder de salvamentos de todos los tiempos en Liga Mexicana de Pacífico y Liga Mexicana de Beisbol, llegó a Grandes Ligas, con los Medias Blancas de Chicago.

“Creo que en parte sí tuvo que ver, cambió mi forma de ver mi carrera”, explicó el ahora coach de los Mayos de Navojoa.

