Muere el padre de Michael Jackson y Jackson Five; criticado por golpeador

Cd. de México, Junio 28 – . El patriarca del clan artístico más famoso de Estados Unidos, Joe Jackson, admitió haber utilizado contra sus hijos castigos corporales, que incluían tanto el uso de un cinturón como el de sus propias manos, con el único propósito de instaurar disciplina y conseguir el éxito en su familia.

Aunque el padre de la dinastía Jackson también ha sido tachado de explotador con sus hijos, siendo éstos áun menores de edad, como fue el caso del también desaparecido Michael Jackson dentro del grupo los Los Jackson 5.

“Sinceramente, me siento satisfecho de haber sido duro con ellos, porque tú mismo puedes ver el gran resultado que he cosechado. Tengo unos hijos excepcionales a los que todo el mundo quiere y admira.

“Eso de que daba palizas a mis hijos es mentira, a veces los tenía que castigar y en ocasiones los golpeaba con el cinturón. Era una forma de concienciarles de que habían hecho mal y de asegurarme que lo recordaran. Fui duro porque era lo necesario, en esos tiempos había mucha delincuencia y bandas criminales, y era esencial que fueran disciplinados”, confesó en alguna ocasión el representante artístico al conductor Piers Morgan en su programa del canal CNN.

Por su parte, Michael Jackson reveló en una entrevista que en 1993 le concedió a la animadora Oprah Winfrey, que su progenitor era un tipo que no sólo lo intimidaba a cinturonazos.

“Mi padre se burlaba de mí y lo odiaba, me hacía llorar cada día. Era muy estricto, muy duro y severo. Había veces en que venía a verme y me ponía enfermo, me sentía mal, comenzaba a sentir náuseas”, sentenció.

La música con sangre entra

A pesar de la fama de padre golpeador, Joe jakckson que fue boxeador, guitarrista aficionado —en una banda llamada The Falcons— y operador por 15 años de una grúa en una fábrica de acero, tampoco tuvo reparos en 2005 en declarar que él no era el más estricto de la familia.

“Katherine (Screws, la matriarca) golpeaba a Michael más que yo”, dijo, aunque admitió en la misma conversación con Associated Press que de sus 10 hijos no aceptaba un “no” como respuesta.

“Cuando ellos me decían que no querían ir, yo los tomaba del brazo y les decía: ‘vamos a ir y vamos a hacer esto’”.

El patriarca de los Jackson comenzó a trabajar en la carrera musical de sus hijos a comienzos de la década de 1960, cuando vivían en la localidad de Gary (Indiana), que los llevaría a firmar con la famosa compañía Motown Records en 1969.

Según destacó Michael en alguna ocasión su metamorfosis física se debía al “deseo de eliminar cualquier parecido con él”.

Incluso nunca se refirió a él como “padre” (lo llamaba “Joseph”) y repitió ese nombre en la entrevista con Winfrey, en que detalló escenas de maltrato infantil.

En su libro de 1988, llamado Moonwalk, el cantante y bailarín difundió que su padre era un “misterio” para él, aunque reconoció que pese al estrés con el que tuvo sortear desde niño nunca fue obligado a volverse artista.

“Durante los ensayos no solo teníamos que lidiar con la presión artística de hacer el mejor trabajo posible, sino que estábamos nerviosos y aterrados por lo que nos podía hacer si cometíamos algún fallo. Él se sentaba en una silla justo en frente de nosotros, con el cinturón en la mano, y si te confundías podía azotarte hasta el cansancio. Básicamente terminabas quebrado”, concluyó.

