Muere hombre de un balazo en límites de Brownsville y México

Brownsville, Junio 21 – . Un hombre de Brownsville, Texas, salió a hacer ejercicio este martes. Mientras trotaba a un costado del Río Bravo fue alcanzado por una bala a la altura de la cintura y perdió la vida. Ahora, la policía del condado de Cameron, en el estado de la estrella solitaria, investiga con precaución el homicidio pues presuntamente el arma fue disparada desde el lado mexicano de la frontera.

El cuerpo de Miguel Ángel fue encontrado por un granjero de la localidad.

Las autoridades de seguridad en Texas anunciaron que están investigando la posibilidad de que el disparo viniera de una camioneta blanca que estaba estacionada en el lado de la frontera mexicana en esos momentos.

De acuerdo con Reforma,

hubo un tiroteo a la altura de Ejido Guadalupe, Matamoros,

Tamaulipas – Sopitas.com

donde pudo originarse el disparo que alcanzó al corredor de Texas.

Gus Reyna, vocero de la corporación estadounidense, dijo que ya le alertaron a las autoridades mexicanas de la situación para que ayuden en el asunto.

Según los detalles que se dieron en una conferencia de prensa y que fueron recogidos por medios de Texas como el Brownsville Herald,

el hombre fallecido era Miguel Ángel Valdez Hernández y era un trabajador agrícola de 57 años. La bala que le quitó la vida es consistente con el calibre utilizado con armas similares a la AR-15.

