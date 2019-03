Muere una madre latina, al serle lanzada una roca en paso desnivel

Austin, Marzo 13 – . Keila Ruby Flores, una madre latina de Texas de 33 años, falleció el pasado fin de semana luego de que alguien lanzara una “gran roca” desde un paso elevado que impactó en el parabrisas del auto en el que viajaba, según informaron las autoridades.

El Departamento de Policía de Temple, a unas 65 millas (más de 100 km) al noreste de Austin, indicó en un comunicado que varios oficiales acudieron el sábado a la escena luego de recibir una llamada que alertaba de un accidente en el que “una familia de cinco personas iba viajando (…) cuando alguien tiró una gran roca desde el paso elevado de la vía del ferrocarril hacia la autopista”.

La nota explica que la piedra “atravesó el parabrisas del vehículo” y golpeó a la mujer que iba en el asiento de acompañante frontal, “causándole heridas importantes, que provocaron que muriera Keila Ruby Flores”.

La mujer nació en Estados Unidos, pero sus padres son originarios de México, confirmó a Univision Noticias su familia.

“Una explosión en el cristal”

La policía de Temple ha iniciado una investigación para este caso, que está siendo tratado como un homicidio. Por ahora, no hay ningún sospechoso o arrestado.

Christopher Rodríguez, su pareja, iba manejando el auto en el momento del impacto mientras sus tres niños (el menor de solo 6 años) estaban en la parte trasera del coche.

La familia volvía a casa luego de ir a Austin, donde estuvieron en un centro comercial y visitaron al hermano de la víctima, según explicó Rodríguez al canal KWTX.

“Una explosión ocurrió en el cristal. No sabía que pasó. Miro hacia ella y veo a Keila. Estaba ahí tumbada, sin moverse. La sacudo intentando despertarla, pero estaba sin moverse”, explicó Rodríguez. “Es algo que no esperas que te pase. Oyes historias, pero no piensas que te pase”, añadió.

“Era una buena madre. Una buena madre. Una buena amiga. Y ahora, todo eso ya no existe porque alguien en este mundo cruel quiso cargarse una vida inocente”, se lamentó Rodríguez.

Sin pistas

Las autoridades han solicitado ayuda para poder localizar a la persona que lanzó la piedra. Por ahora, están a la espera de los resultados de la autopsia para conocer exactamente los motivos de la muerte.

