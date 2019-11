Muere una mujer al ser atacada por furiosos jabalíes en un condado

Anáhuac, Noviembre 28 – . Un ataque de jabalís fue la causa del fallecimiento de Christine Rollins en la localidad de Anáhuac (Texas, EE.UU.), declaró el jefe de Policía del condado Chambers en una rueda de prensa este lunes.

«En mi 35 años de servicio es una de las peores cosas que he visto», comentó Brian Hawthorne.

Christine Rollins, de 59 años, trabajaba cuidando de una pareja mayor que vivía en una casa situada en la zona rural de Anáhuac. En la mañana del domingo pasado no se presentó al trabajo a su hora habitual.

El dueño de la casa encontró el cuerpo de la mujer en el territorio de la hacienda entre la puerta de la vivienda y el auto de la víctima.

El examen médico forense reveló que la mujer fue atacada por más de un animal, ya que las mordeduras que presentaba el cuerpo de la mujer eran de diferente tamaño. Según los resultados de la autopsia comunicados por la Policía, Rollins murió desangrada.

Se cree que Christine Rollins sufrió el ataque entre las 6:00 y las 6:30 de la mañana, cuando todavía estaba oscuro, que es el tiempo de la actividad de los jabalís.

La Policía supone también que los perros de los dueños habían huido de los jabalís.

Ninguno de los vecinos escuchó el ataque, señalan los medios locales, pero ya se habían quejado sobre los jabalís en la zona.

«La población de jabalís no desciende, así que tenemos que admitir que el problema tampoco», cita NBC News al jefe de Policía. Al mismo tiempo, los ataques letales son muy infrecuentes, aseguró Hawthorne, aunque representan un problema clave para los territorios agrarios.

El Departamento de Parques y Fauna estima que hay más de 1,5 millones de jabalís en Texas.

