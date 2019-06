Mueren joven que enfrentó agentes federales en corte de centro de Dallas

Dallas, Junio 18 – . Un hombre de 22 años murió tras presuntamente intercambiar disparos con oficiales federales la mañana de este lunes afuera del Edificio Federal Earle Cabell en el centro de Dallas, Texas.

El FBI lo identificó como Brian Isaack Clyde, de 22 años, y quien presuntamente en su cuenta de Facebook había estado publicando mensajes muy radicales. De hecho, hay una foto donde muestra 10 cargadores de su rifle con capacidad de 30 balas cada uno y que son muy similares a la foto que tomó Tom Fox del Dallas

Gunman shot dead after opening fire on federal courthouse in downtown Da…

Gunman shot dead after opening fire on federal courthouse in downtown Dallas

Reportes de las autoridades indican que el sospechoso empezó a disparar a eso de las 8:40 a.m. en el vestíbulo en el edificio federal Earl Cabell, ubicado en la cuadra 1100 de Commerce Street.

El edificio fue evacuado y múltiples unidades policiales acordonaron el centro de la ciudad.

«Nuestros oficiales del Servicio Federal de Protección se enfrentaron con el atacante que luego fue identificado como Brian Isaack Clyde, fue trasladado al Hospital Baylor y declarado muerto en el lugar», dijo Matt DeSarno, del FBI de Dallas. «En este momento no tenemos información que indique que hay otros atacantes, otras amenazas a la comunidad, estamos trabajando en un solo vehículo y eso se aclarará en breve».

Además del atacante, solamente una empleada federal resultó herida en el incidente. «Tuvimos una empleada federal que sufrió lesiones superficiales, cuando ella se estaba escondiendo del atacante, y esas lesiones han sido atendidas. Estamos muy agradecidos de que eso es todo lo que tenemos que decir con respecto a las lesiones», dijo el fiscal Erin Nealy Cox.

Un escuadrón de bombas llevó a cabo una explosión controlada del vehículo asociado con la persona que fue baleada mientras intercambiaba disparos con oficiales federales frente a la corte federal.

El sospechoso fue dado de baja de la Armada en 2017, indicó el agente especial del FBI DeSarno. «Estamos trabajando con nuestros socios en el Departamento de Defensa para examinar su registro e identificar a los asociados».

DeSarno informó además que recuperaron el arma de fuego utilizada en el ataque y están trabajando con agentes de ATF para rastrearla e investigar cómo lo obtuvo».

El Centro College, a una cuadra de distancia, fue puesto en resguardo por seguridad de los estudiantes.

Varios testigos dijeron que el sospechoso usó un rifle y que se escucharon entre 10 y 15 tiros.

El periódico The Dallas Morning News publicó una foto de una persona tirada en el piso y siendo atendida por paramédicos, pero se desconoce si es el sospechoso o alguna víctima.

Me gusta: Me gusta Cargando...