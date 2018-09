Mujeres no le tienen miedo a la verdad ni a comunicarse: Marinozzi

Cd. de México, Septiembre 25 – . Las mujeres no le tienen miedo a la verdad ni a comunicarse, afirma el escritor argentino Gastón García Marinozzi. Por ello, convirtió a Mía, protagonista de El libro de las mentiras, en el motor de la novela. “Ella es la que logra desentrañar la historia a nivel político, emocional y amoroso”.

En entrevista, el autor acepta que el problema de la incomunicación es masculino. “En los nuevos paradigmas que vivimos, sobre el replanteamiento de los roles de género, se evidencia que la voz de las mujeres es mucho más fuerte y contundente”.

El libro de las mentiras narra la historia de una pareja de jóvenes en la Argentina de los años 90, Mike y Mía, quienes desean, a partir de una huelga universitaria, visibilizar y castigar a quienes fueron los ideólogos de las últimas dictaduras y que hoy viven libres.

Junto a Mike —estudiante y artista, enfermizo, cobarde e indeciso— aparece al otro lado del espejo Eugenio, anciano genocida impune que, paradójicamente, encuentra en la juventud una esperanza ante la muerte que lo acecha.

Los dos están enfermos de la garganta, que para mí es un símbolo importante. Ambos, que saben tantas cosas, no las pueden decir. Asimismo están atrapados en una maroma de emociones que tampoco pueden expresar. No sólo hay una verdad que no pueden narrar, tampoco pueden compartir sus emociones. El silencio los une”, explica.

El también periodista, dramaturgo y ensayista acepta que el pasado sigue doliendo, porque aún no hay justicia. “Pero creo que mi generación al fin pudo desacralizar el tema. Durante mucho tiempo se habló del hecho sacralizándolo, estaban los buenos y los malos. Ahora se puede preguntar sobre esto teniendo claro las cosas que están bien o mal en el mundo”.

Dice que esta novela evoca lo que se vivió en su país tras el gran juicio de 1985 contra la junta militar. “Se apresaron a los cabecillas de la dictadura y se iba por más, pero hubo un levantamiento militar y, para negociar la paz, se acordó la Ley del Punto Final. Y toda esa mano de obra torturadora quedó libre e impune”.

García Marinozzi recuerda que también quedaron libres los ideólogos, que nadie conocía y que tuvieron oportunidad de hacer una vida normal durante la democracia. “Son estos viejitos con los que nos cruzamos a la hora de comprar el pan y andar por la calle, a quienes creías vecinos honorables y resultaba que tenían tras de sí mucha sangre”.

Esta obsesión por la verdad y la esperanza guía a los personajes de El libro de las mentiras, quienes cobran vida junto con sus gustos sobre música, cine y arte.

Intento responder a la pregunta de qué pasa en ese momento en que te enfrentas a la madurez y te das cuenta de quién eres”, explica el autor de Viaje al fin de la memoria.

Todo combinado con escenas eróticas que sorprenden. “Eso es siempre un salto al vacío. Pero estos personajes lo necesitaban, es su parte de vida, de conexión y de verdad”.

