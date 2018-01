Multará Tamaulipas autos foráneos que carezcan de un seguro de daños

Nuevo Laredo Express

Cd. Victoria, Tamaulipas, Enero 12 – . El primero de febrero entrarán en vigor las recientes reformas a la Ley de Tránsito de Tamaulipas las cuales exigirán a los vehículos que cuenten con placas foráneas contar con un seguro de daños a terceros, esto lo dio a conocer el titular de la Subsecretaría de Ingresos del Gobierno del Estado, Arturo Soto Alemán.

“El planteamiento es para aquellos vehículos que transiten de manera permanente en el estado de Tamaulipas y que no cuenten con placas del Estado, no nos referimos a vehículos con placa extranjera, nos dirigimos a cualquier vehículo que transite en el estado de Tamaulipas y que no cuente con placas del estado de Tamaulipas ”.

El 15 de diciembre fueron aprobadas diversas modificaciones a la Ley de Hacienda para el Estado de Tamaulipas , la Ley Orgánica de la Administración Pública, la Ley Reglamentaria para Establecimientos de Bebidas Alcohólicas, el Código Fiscal, la Ley de Coordinación Fiscal, la Ley de Seguridad Publica, y la Ley de Tránsito como parte de la Miscelánea Fiscal para este año.

En cuanto a la Ley de Tránsito fue reformado el artículo 14 BIS el cual señala que ‘todo vehículo que circule por las vías públicas en el Estado y sus municipios deberá contar con póliza de seguro vigente para responder de los daños a terceros’, a este artículo fue agregado un párrafo en el cual se menciona que ‘los vehículos que no cuenten con placas del Estado de Tamaulipas y que circulen permanentemente en la entidad, deberán contar y portar póliza de seguro vigente a que hace referencia el párrafo anterior y con el engomado que previo pago’.

