Muro del SAT, sí está dentro de los limitantes pero no tiene permiso

Por Javier Claudio

Nuevo Laredo, Agosto 14 – . Para la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, la construcción del muro en los patios fiscales de la Aduana está dentro de los limitantes. Sin embargo “detectó” que no tiene permiso de construcción.

La aparente irregularidad publicada el pasado primero de agosto, debido a que el cercado de malla que tenían los patios fiscales del Servicio de Administración Tributaria (SAT) en el sector de Municipio Libre y Reforma, aparecían alrededor de 30 centímetros más adelante para darle cupo al muro, quedo aclara luego de una inspección.

“No hay tal falla. Ya tenemos la evidencia de que no invaden la banqueta. Según nuestros planos, la banqueta es de 1.50 metros, así que no invaden el espacio peatonal y están tramitando su licencia de construcción”, dijo Jaime Ruíz Rendón, secretario de Obras Públicas.

Asintió en que el muro que suple al cercado, efectivamente quedó delante del anterior delimitante, pero de acuerdo a la medición practicada para corroborar, no existe irregularidad y todo está dentro del trazo.

“Pero no, no tienen licencia de construcción. No la tramitaron en su momento, peor tenemos entendido que la empresa constructora está abocada a la gestión correspondiente”, dijo el funcionario de Gobierno Municipal.

Reconoció que el trámite de la licencia de construcción es un requisito que debe ser realizado ante la autoridad antes de iniciar la obra, cuya práctica entre constructores ya se ha hecho muy común.

–LA HISTORIA DE LA BARDDA DUDOSA–

La barda de poco más de 300 metros, tiene aproximadamente unos 50 centímetros más hacia el arroyo de la calle, luego de quedar detrás la malla, la que representa un espacios que se tuvo qué recuperar echando la obra de material hacia adelante.

Un experto en obra, hizo saber que el levantamiento de la barda perimetral debe estar ajustada a la Ley de Desarrollo Urbano, que marca con precisión las medidas de vialidad primarias, secundarias y terciarias.

Según su opinión, esos 50 centímetros ajustados hacia la banqueta en los poco más de 300 metros lineales de construcción daría una proporción de aproximadamente 150 metros birlados a la vialidad de la ciudad.

Sin embargo, hoy determinó Obras Públicas que cumple las delimitaciones.

Me gusta: Me gusta Cargando...