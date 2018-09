Narra su odisea mujer semidesnuda que tocaba puertas presa de pánico

Montgomery, Septiembre 18 – . El público por fin conoció el rostro de la mujer semidesnuda que timbró en casas de Texas una noche.

El caso fue noticia el mes pasado ya que desplegó a las autoridades a una búsqueda en varios estados.

La mujer, que se identificó como Lauren en el programa Inside Edition, había escapado de la casa de su novio Dennis Ray Collins, quien luego se suicidó.

Cámaras de vigilancia registraron cuando Lauren timbraba en viviendas de un vecindario en Montgomery, Texas.

La policía encontró a la mujer gracias que la exesposa de Collins la pudo identificar. Lauren dijo que estaba dormida cuando fue atacada por su exnovio.

“Desperté y él estaba arrodillado sobre mi pecho y me ponía ropa en la boca y puso cinta alrededor de mi cabeza”, dijo Lauren.

“Pensé que iba a morir esa noche”, dijo.

Collins la amarraría con una especie de esposas y luego la violaría. Lauren escaparía de la casa cuando Collins la llevó a la cocina a tomar una bebida.

“Dio la vuelta para ir a la habitación y ahí fue cuando salí por la puerta principal”, dijo Lauren.

Cuando estaba en la calle pidió ayuda a un conductor que apareció en un auto, pero fue en vano ya que éste prefirió irse de la escena. Fue ahí que se aproximó a las viviendas. Eran las 3:00 a.m..

La mujer al final fue a la casa de una amistad y luego se refugió con sus familiares. Collins se suicidó días después. El hombre le enviaría mensajes en el que pedía disculpas.

Lauren dijo que sentía culpa por el suicidio de Collins, aunque reconoce que el video de vigilancia que se hizo viral le salvó la vida.

Collins dejó una nota en la que reconocía los abusos sobre Lauren.

En una entrevista radial, Lauren dijo que todavía amaba a su exnovio.

“Es difícil entender que alguien que me trató con tanto cariño fue la misma persona de aquella noche”, dijo la mujer.

