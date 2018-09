Ni le atrae ni le quita el sueño a Cardozo, retorno de Marco Fabián

Guadalajara, Agosto 31 – . Para José Saturnino Cardozo, el posible regreso de Marco Fabián a Chivas no le ilusiona y aseguró estar más preocupado por el rendimiento del equipo.

Cardozo destacó la calidad futbolística que posee el jugador, pero enfatizó en que es un tema que le compete a la directiva rojiblanca.

Mi cabeza no está en si Marco Fabián va a venir o no. Es un jugador importante pero no me detengo a pensar en ello, ni pierdo tiempo analizando en si va a venir o no. Me preocupo en analizar el funcionamiento del equipo y lo que tenemos que hacer para tener más victorias”, afirmó el técnico paraguayo.

Ante las críticas que le llovieron al iniciar el torneo y los elogios tras la buena racha actual, el técnico Rojiblanco pidió seriedad e indicó que no se conformarán con los resultados obtenidos hasta el momento.

No vamos a salir a festejar porque somos noveno. El resultado vino justo porque sacamos 9 de 9 y el equipo está comprometido. No nos gusta estar donde estamos, Chivas es el club más grande de México y no estamos acostumbrados a estar en esta posición”, finalizó.

Chivas recibirá el próximo sábado en la jornada 8 a los tuzos del Pachuca, en punto de las 21:00 horas.

