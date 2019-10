Ni los “eloteros” salvarán al pago de impuestos; alcaldes piden cobrarlos

Cd. de México, Octubre 08 – . Preocupados por eventuales recortes al presupuesto anual que reciben, alcaldes de todo el país llevaron ayer a la Cámara de Diputados diversas propuestas para evitar “un colapso” en los gobiernos locales y pidieron aumentar el presupuesto en diversos rubros como infraestructura y seguridad.

En reunión con la Comisión de Hacienda plantearon crear un fondo para infraestructura en municipios que funcione como el desaparecido Ramo 23, una nueva ley para que ellos puedan cobrar impuestos a vendedores ambulantes como “taqueros y eloteros”, y, además, prometieron ser transparentes en cada peso que gasten.

“Queremos que se establezca una ley sobre los establecimientos informales. Nadie como nosotros conocemos a los informales, los tenemos en un censo, todos los taqueros, todos los eloteros, toda esa gente que no paga impuestos, que debería de tener una tasa para pago de impuestos, que debería, después, transformarse en un fondo que pudiera llegarnos y nosotros cooperar de una manera muy importante con toda la información de miles que tenemos en cada municipio y que generarían impuestos y riqueza para todos”, dijo la panista Maki Ortiz, alcaldesa de Reynosa, Tamaulipas.

En el marco de la discusión en la Cámara de Diputados del Paquete Económico 2020, alcaldes de todo el país pidieron aumentar el fondo general de participaciones para los municipios, entre 20% y 24%; que el Inegi reconozca a la “población flotante” en las localidades para que, con esas cifras, se midan los recursos federales que les destinan, y que se restituyan fondos como el de migrantes, entre otros.

Entre los más de 20 alcaldes que asistieron al encuentro, la mandataria de Huajuapan de León, Oaxaca, Juanita Arcelia Cruz, reconoció que el Ramo 23 estaba “pervertido” por corrupción entre alcaldes y diputados federales.

Sin embargo, dijo que “eso no significa que no se quiera apoyar a los municipios, porque sin municipalismo no hay federalismo”.

“Los recursos a los presidentes (municipales) no nos alcanzan, por eso el fondo debe ser bien administrado y, por supuesto, fiscalizado, para que se vea que no hay desvío de recursos. Pareciera que en esta nueva etapa a los presidentes municipales nos pueden comparar con los diputados federales que hacían este tipo de prácticas, lo que no estamos haciendo. Por eso decimos que, con mucha transparencia, vamos a manejar los recursos”, expresó la alcaldesa.

Atienden demandas

La presidenta de la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados, Patricia Terrazas Baca, del PAN, afirmó que en el ejercicio para analizar el Paquete Económico 2020 se abordó el rubro de federalismo y de las leyes de coordinación fiscal, ya que estos deben enriquecerse; además de atender las demandas de los gobiernos locales.

Sostuvo que, pese a que aún no se aborda a profundidad en tema del presupuesto, la instancia legislativa que preside seguirá recibiendo a los presidentes municipales para escuchar sus problemáticas y darles seguimiento.

En otro tema, consideró que tipificar la facturación falsa como delincuencia organizada y amenazas a la seguridad nacional se puede considerar “terrorismo fiscal”, ya que sería un golpe a los empresarios al equipararlos con delincuentes.

