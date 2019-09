Ni soy lesbiana ni me casé con Yolanda Andrade, refuta la Vero

Cd. de México, Septiembre 06 – . En una entrevista telefónica Verónica Castro aseguró que jamás se casó con Yolanda Andrade y que no es lesbiana, no al menos en esta vida.

“Yo nunca me he casado, ni me casé con los padres de mis hijos menos con alguien más» dijo en entrevista en el programa Venga la Alegría.

La protagonista de La Casa de las Flores, le pidió a Yolanda que por favor pare los rumores, pues dice que no entiende por qué está diciendo eso.

Verónica cuenta que ella es su amiga, que siempre la ha apoyado, aconsejado y que lo menos que Yolanda puede hacer es agradecerle por su amistad y que deje de hablar de ella pues ya no es gracioso.

Aunque Yolanda nunca confirmó que se casó legalmente con Vero en Ámsterdam, las famosas fotos donde se ve a la joven conductora poniéndole bronceador destaparon la relación que hubo entre estas dos famosas

En una entrevista con el periodista Javier Poza la conductora dejó entrever que estuvieron juntas y que quiere que Verónica la desmienta en nombre de su amistad.

Al parecer a Yolanda ya no le molesta hablar de sus relaciones, lo hace abiertaente, las recuerda con mucho amor y lo cuenta en sus redes sociales.

Hace poco también contó sobre la relación que tuvo con la actriz argentina Lorena Meritano, a quien invitó a su programa en el que recordaron su relación entre carcajadas.

De cualquier forma a Verónica castro ya no le hace gracia las «bromas» de Yolanda pues dice que ella ya está grande y que mejor la dejen en paz.

Además dice que ella sabe con quién se casará Yolanda pero no lo va a decir, en el pasado estas actrices estuvieron unidas, pues no hay que olvidar que Yolanda fue novia de Christian Castro.

