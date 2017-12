Niega Chuy Valdez haya favoritismos en métodos de selección de candidatos

Nuevo Laredo Express

Nuevo Laredo, Tamaulipas, Diciembre 18 – . Luego darse a conocer los dos métodos que el PRI utilizará para elegir a sus candidatos, el regidor Jesús Valdez Zermeño descartó que alguno le favorezca en lo personal, en sus aspiraciones de representar las siglas de su partido en las próximas elecciones.

“No, la verdad, indistintamente cualquier método que se elija es correcto, lo importante es que el partido tome la decisión y si es por mí me va a dar mucho gusto y si es por alguien más, también me dará gusto y me sumaré”, dijo.

Abordado por los medios de comunicación, el regidor priísta sostuvo que el PRI llegará unido a las elecciones y negó tajantemente que se vayan a dar roces o fricciones entre los aspirantes.

“Yo creo que no, porque hemos estado en un diálogo permanente y yo creo que todos estamos listos para poyar a quien designe nuestro partido”, indicó.

Valdez Zermeño mencionó que hasta el momento no se conoce qué Municipios son los que se vayan a ir por el método de decisión por comisión y cuáles por Asamblea.

