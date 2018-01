Niega Trump niega haber llamado ‘agujeros de mierda’ a algunos países  

Washington, Enero 12 – . El presidente Donald Trump tuiteó el viernes que “éstas no fueron las palabras usadas” después de informes de que durante una reunión el mandatario estadounidense se refirió a las naciones africanas, El Salvador y Haití omo “países de mierda”.

Trump tuiteó el viernes: “El lenguaje que usé en la reunión de DACA fue difícil, pero éstas no fueron las palabras usadas. Lo que fue realmente difícil fue la extravagante propuesta hecha ¡Un gran revés para el DACA!”.

Trump respondió así luego de una ola de críticas por los comentario s, hechos presuntamente el miércoles durante una reunión en la Casa Blanca. Tanto la Casa Blanca como los legisladores republicanos que participaron en la reunión se han abstenido de negar que Trump haya usado esas palabras.

Tres personas consultadas sobre la conversación dijeron que Trump cuestionó por qué Estados Unidos debería aceptar más inmigrantes de Haití y de “países de mierda” en África y no de lugares como Noruega . Las personas no estaban autorizadas a describir la conversación y hablaron con la condición de no ser identificadas.

De acuerdo con las personas al tanto de la conversación, durante la misma reunión Trump rechazó un acuerdo bipartidista sobre el programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA por sus siglas en inglés). El DACA fue promulgado durante el gobierno del presidente Barack Obama y suspendió temporalmente las deportaciones de jóvenes que residan en el país sin autorización legal y que llegaron a Estados Unidos cuando niños, traídos por sus familiares.

