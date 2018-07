Niegan ingreso a cliente en restaurante por dejar una nota racista a un mesero

Dallas, Julio 24 – . Los clientes, aparentemente, se aseguraron de que Khalil Cavil quedara avisado.

Marcaron su nombre impreso en el recibo y escribieron una nota: “No damos propina a un terrorista”.

Cavil es un camarero con rasgos afroamericanos y blancos, de 20 años, que habla abiertamente sobre su fe cristiana y que quiere sacarse el título de teología. “Khalil” era el nombre del amigo de su padre que había muerto en un accidente. Su padre había pensado mucho en ese amigo y le gustada el nombre, que significaba “amigo” en árabe, por lo que esa fue la razón por la que, según su madre, le apodaron de esa manera.

Tal vez fue el nombre, o por su apariencia, o ambas cosas, lo que hizo que esos clientes acusaran a Cavil de ser un terrorista, según cuenta Jamie Swindle, pero ella no está segura de eso.

“No sé lo que estaba pensando esa gente. Vieron el nombre, pero no entiendo cómo alguien quiere hacer algo así”.

Cavil, un camarero de Odessa (Texas), dijo que la nota que recibió la noche del sábado de una de sus mesas lo dejó sin palabras y “mal del estómago”. Al día siguiente, publicó una imagen de la nota en Facebook, donde desde entonces se ha compartido más de 19.000 veces y obtuvo casi 8.000 comentarios, la mayoría de los cuales fueron positivos.

“Comparte esto porque quiero que la gente entienda que el racismo y el odio todavía existen. Si bien esto no es nuevo, todavía es algo que pondrá a prueba su fe”, comentó Cavil, que no respondió a una solicitud de comentarios de The Washington Post.

No se sabe quiénes eran esos clientes (Cavil suprimió la información personal de la persona cuya tarjeta de crédito se utilizó para pagar la comida). Pero Terry Turney, director de operaciones de Saltgrass Steakhouse, donde Cavil trabaja, señaló que el cliente ahora tiene prohibida la entrada al restaurante.

“Respaldamos y apoyamos a nuestro empleado” afirmó Turney en un comunicado. “Cualquier forma de racismo es inaceptable”, agregó.

Algunos seguidores han encontrado formas de enviar dinero a Cavil para compensar la propina que no recibió. En una publicación de Facebook, el joven agradeció a los que le habían enviado dinero.

Pero manifestó: “Quiero dejar muy claro que esto nunca fue sobre la propina ni el dinero. Se trataba de arrojar luz sobre el racismo y compartir el amor de Jesús. Se trataba de iniciar conversaciones porque creo que el cambio real ocurre cuando comencemos a hablar sobre el tema y reconozcamos que está allí”.

Cavil había pasado los últimos dos años en Odessa College y pronto se mudará a Dallas, donde intentará sacarse el título en teología en la Universidad Bautista de Dallas, según dijo su madre.

Varios incidentes similares han sido reportados en los últimos dos años. En agosto de 2016, por ejemplo, una mesera en Harrisonburg (Virginia) dijo que no recibió la propina de un cliente tras dejarle esta nota: “Solo damos propinas a los ciudadanos”. Sadie Karine Elledge nació en Estados Unidos pero es descendiente de hondureños y mexicanos.

En marzo de 2017, cuatro clientas latinas denunciaron que su mesero, en un restaurante del sur de California, se negaba a atenderlas hasta que todas mostraran una prueba de residencia legal en el país.

