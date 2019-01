Niegan revelar patrimonios; AMLO advierte, “transparentan o se van”

Cd. de México, Enero 04 – . La titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Josefa González Blanco Ortiz Mena, pidió a la Secretaría de la Función Pública (SFP) que no revelara sus datos patrimoniales y posibles conflictos de interés.

El documento, que puede ser consultado en el portal Declaranet –según el cual los datos fueron enviados ayer–, estipula que la servidora “no aceptó hacer públicos sus datos patrimoniales” y planteó: “No estoy de acuerdo en hacer público mi posible conflicto de interés”.

También es el caso de Alejandro Encinas Rodríguez, subsecretario de Derechos Humanos, quien en la última década fue diputado federal y senador, constituyente y líder del Congreso de la Ciudad de México, además de jefe de gobierno, o de Ignacio Ovalle Fernández, ahora titular de Seguridad Alimenticia Mexicana (Sagalmex), quien carga con un pasado oscuro durante los gobiernos priistas de Luis Echeverría, José López Portillo y Carlos Salinas de Gortari –en el que implementó el llamado “tortivale”–.

Jorge Mendoza Sánchez, quien el pasado 30 de diciembre envió su declaración de servidor público como titular de Banobras, tampoco aceptó que el público conociera sus datos patrimoniales. Ya antes se había negado como director de Finanzas de la Comisión Federal de Electricidad.

El 31 de diciembre, fue revelado que Olga Sánchez Cordero, Esteban Moctezuma Barragán y Julio Scherer Ibarra –respectivos titulares de las secretarías de Gobernación (Segob), de Educación Pública (SEP) y de la Consejería Jurídica de la Presidencia– tampoco autorizaron a la SFP revelar sus datos patrimoniales y posibles conflictos de interés.

En su conferencia matutina, este jueves, el presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que los servidores públicos de todos los niveles deberán dar a conocer su información patrimonial y la de sus familiares para seguir en el gobierno, pues si bien reconoció que están en su derecho de pedir a la SFP mantener en secreto sus datos, tendrán que transparentarlos “por condiciones de índole moral”.

“El que no dé a conocer sus bienes alegando que la ley no se los exige, no va a poder desempeñarse en este gobierno”, sostuvo el mandatario.

Muchos de los integrantes del gabinete ampliado –secretarios, subsecretarios y titulares de organismos autónomos– aún no han entregado sus declaraciones.

Entre los funcionarios con cargos de secretarios o equivalentes cuyas declaraciones no aparecen todavía en Declaranet destacan varios integrantes del equipo más cercano de López Obrador, entre ellos Alfonso Romo Garza, Jesús Ramírez Cuevas, Alejandro Esquer Verdugo, Lázaro Cárdenas Batel y César Yáñez Centeno, así como Rocío Nahle y Alfonso Durazo, titulares de las secretarías de Energía (Sener) y de Seguridad Pública (SSP), respectivamente, y el procurador Alejandro Gertz Manero.

Algunos funcionarios que sí lo hicieron, pidieron a la SFP, a cargo de Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, que no revelara sus datos patrimoniales a la ciudadanía.

Además de los casos mencionados, destacan Genaro Enrique Utrilla Gutiérrez, nuevo titular de Caminos y Puentes Federales (Capufe), y Andrew Rhodes Espinoza, de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp).

Otros dos funcionarios del gobierno anterior que permanecieron en el gobierno actual, aún no actualizan sus declaraciones como servidores públicos, por lo que en Declaranet aparecen los documentos de la administración de Enrique Peña Nieto en los que se negaron a hacer pública su situación patrimonial y posibles conflictos de interés.

Es el caso de Fluvio César Ruiz Alarcón, director de Pemex Exploración y Producción, en cuya declaración como asesor de Pemex rechazó hacer pública su declaración patrimonial. Sin embargo, dijo que no tiene posible conflicto de interés, lo mismo que Julián Ventura Valero, ahora subsecretario de Relaciones Exteriores.

–TRANSPARENTAN O SE VAN: AMLO—

Los integrantes del gabinete deben dar a conocer sus bienes a la ciudadanía, incluso los de sus familiares cercanos, o de lo contrario saldrán del gobierno, informó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Al anunciar que hoy transparentará su patrimonio, reconoció que, si bien los funcionarios no tienen la obligación legal de hacer lo mismo, sí es un deber moral.

Hay la posibilidad de que se puedan mantener en reserva. Por cuestiones de índole moral, todos tenemos que dar a conocer los bienes”, dijo en su conferencia matutina.

Indicó que servidores públicos ya presentaron su declaración patrimonial ante la Secretaría de la Función Pública, pero algunos optaron por no difundirla.

El que no dé a conocer sus bienes, alegando que la ley no se lo exige, no va a poder

desempeñarse en este gobierno”, remarcó López Obrador.

El Presidente también puntualizó que sólo con el ejemplo de transparencia, por parte de él y de los funcionarios, se podrá exigir honestidad al resto de la burocracia.

De lo contrario, dijo, México no podrá salir de los niveles más bajos en los indicadores de corrupción. “Me patea el hígado saber que organismos como Transparencia Internacional nos coloca en el sitio 135 en corrupción. Como mexicano me indigna, me molesta, no puedo decir otra palabra”, aseguró.

