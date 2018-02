No a partidismos para hacer más por la ciudad: Yahleel

Nuevo Laredo Express

Nuevo Laredo, Tamaulipas, Febrero 07 – . En su presentación formal como precandidata a la senaduría, Yahleel Abdala Carmona, declaró que es importante hacer a un lado de las diferencias de partido al momento de legislar.

Estableció que independientemente como queden los gobiernos en las próximas elecciones, si ella llega a ser legisladora en la cámara alta, de igual manera tratará de bajar recurso para esta ciudad.

“Soy aliada de los ciudadanos, a Yahleel Abdala nunca le ha importado si el gobierno municipal es de un partido, el estatal y el federal de otro, de hecho los estatutos y documentos básicos de mi partido señalan que cuando uno llega a ocupar el cargo para el que fue electo, tiene qué privilegiar los intereses de los ciudadanos”, comentó.

Abdala comentó que es necesario que los políticos se abran a atender a la ciudadanía, más allá de ver los colores de sus institutos.

“Así lo hemos hecho, ojalá pueda haber más políticos abiertos y que no se cierren a decir yo soy de un partido y él de otro, el compromiso es con los ciudadanos sí abanderamos a un partido, pero el compromiso es con ellos”, explicó la precandidata a senadora.

Dijo que un ejemplo de esto es el PRI a nivel nacional, el cual dio un paso muy grande al incluir la candidatura ciudadana de José Antonio Meade Kuribreña.

“Nuestro precandidato Pepe Meade es una persona muy propositiva, muy preparada, me siento muy afortunada que el partido se abrió porque hay que reconocerlo que estaba muy cerrado y darle una candidatura a un ciudadano fue importante”, expresó.

Abdala, junto a Alejandro Guevara Cobos dieron su respaldo al joven Juanes Carrizales como candidato a la Diputación Federal.

Confía Guevara Cobos en voto del ciudadano

El diputado federal con licencia Alejandro Guevara Cobos, dijo que el PRI tiene opción para ganar, ya que tienen la experiencia de venir de atrás, lo cual será un factor para ganar la senaduría en el 2018.

Guevara, quien es aspirante al senado de la república comentó que en esta elección la gente votará más por el candidato, que por el partido, por lo que confía en que pueda ganar en la entidad.

“Hoy la gente no va a votar tanto por los partidos políticos, va votar por las personas, los partidos son importantes porque es la base; hoy en Tamaulipas el único partido que es verdadera oposición, pero que tiene base social es el PRI”, argumentó.

Explicó que es por eso que su partido está haciendo el llamado a su militancia, pero está buscando acercarse a la gente para lograr su objetivo y mantener además la presidencia de la república.

Confía en que a pesar de que no irán en alianza con el Verde y PANAL, puedan sacar adelante la elección así como lo han hecho en otras ocasiones en las que su partido ha vuelto al poder después de perder.

“En Tamaulipas siempre que se hablaba del PRI se decía ‘van a ganar porque tienen de su lado el gobierno’, pero si otros partidos nos ganaron si tener de lado el gobierno, ¿por qué nosotros hoy que ya pudimos experimentar una derrota y construir completamente el camino hacia la victoria, no les vamos a ganar?”, expuso.

Mencionó que el factor unidad es importante para recuperar el estado, ya que dijo que cuando el tricolor está dividido los resultados no les favorece, lección que han aprendido.

Agregó que en el caso de los otros partidos que van en alianzas, dijo que es necesario que muestren a sus candidatos para que compitan en el territorio como lo hace el Revolucionario Institucional.

Alejandro Guevara estuvo en Nuevo Laredo durante la presentación de los precandidatos del PRI, Yahleel Abdala al senado y Juanes Carrizales a la Diputación Federal.

“No soy un improvisado, me respalda mi trabajo partidista”: Juanes

En el marco de la conferencia de prensa que ofrecieron esta mañana los precandidatos del PRI a la senaduría, Yahleel Abdala Carmona y Alejandro Guevara Cobos, y a la diputación federal por este Distrito, Juan de Dios Juanes Carrizales, este último defendió su derecho de contender en el próximo proceso electoral y dejó en claro que su inscripción no fue improvisada ni de último momento.

“No soy nuevo, no soy improvisado y eso que quede bien claro, yo he trabajado en la secretaria de gestión social, en la estructura de mi partido, en la territorial, como modular, como responsable de área, no de hace un año, también tengo labor en mi sector, que está muy contento, la CTM me está abriendo los brazos porque sabe que es un reconocimiento, no es un premio que Juan de Dios Juanes esté ganando, es una responsabilidad que voy a aceptar, y es un compromiso muy grande con la militancia de mi partido”, enfatizó.

Mencionó que hasta el momento ha recibido muestras de apoyo y respaldo de la militancia del partido y de la gente que lo conoce, a la vez que descartó que se le haya designado de último momento.

