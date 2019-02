No cede López Obrador en crear Guardia Nacional; rechaza críticas

Cd. de México, Febrero 14 – . En defensa de su iniciativa de la Guardia Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador descalificó las posturas críticas de organismos de derechos humanos y de la sociedad civil que han expuesto en el Senado sus argumentos sobre riesgos de incrementar la presencia militar en tareas de seguridad pública.

Para el mandatario, “ellos se quedaron en el modelo antiguo” que no dio resultados, enumeró 230 mil asesinatos, 40 mil desapariciones y más de un millón de víctimas de la violencia como precedente, para luego espetar:

“Queremos nosotros atender este problema gravísimo (con la Guardia Nacional) y en vez de que ayuden nos están poniendo trabas”, reprochó.

En su conferencia de prensa matutina, López Obrador insistió en afirmar que se trata de la aprobación del cuerpo policiaco –que propone legalizar la actuación en el orden federal y el orden común de la policía militar y la policía naval— y es necesaria.

Argumentó que encuestas –no dijo cuáles— reflejan un apoyo ciudadano a la integración de ese cuerpo para la seguridad, que se ubica entre 80 y 90%, por lo que deben atenderse la opinión de la gente y no de los expertos.

“Esa es la verdad… ojalá los legisladores le hagan caso a la gente, a final de cuentas son representantes del pueblo, porque siempre son los expertos los que deciden o los integrantes de la llamada sociedad civil y el pueblo raso no es tomado en cuenta, como si no existiera o como si no supiera y el pueblo es sabio, no es tonto.

“Ya que se acabe el elitismo, nada más los expertos opinando por todos. El 1 de julio del año pasado la gente apostó por un cambio verdadero, una transformación, ya no más de lo mismo”.

Las discusiones en el Senado iniciaron ayer con la presencia de organizaciones ciudadanas y, particularmente, del presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, quien inclusive consideró que era mejor fortalecer las policías estatales que avanzar en la militarización, lo que hoy López Obrador rechazó, argumentando que en todo el mundo los países tienen una policía federal.

El mandatario agregó que seguirá impulsando la Guardia Nacional, apoyándose en lo que se tiene: 230 mil elementos del ejército y 40 mil marinos, que por estar entrenados cuentan con “experiencia, disciplina e infraestructura” no pueden estar sólo autorizados para la defensa de la soberanía, sino para labores de seguridad que es lo que más preocupa a la gente.

“Pero los expertos y los de las organizaciones de la sociedad civil, pues no sé qué estén pensando. Porque ya basta también de la simulación, de estar nada más haciendo análisis de la realidad sin transformarla, puro experto, diagnóstico, estudios, contratación de asesores, pero no se hace nada por cambiar las cosas.

“La Guardia Nacional es urgente, es una preocupación” afirmó para luego subrayar que se requiere un cuerpo con “mística y formación”.

El titular del Poder Ejecutivo, adelantó que lanzará una campaña para prevenir las adicciones y evitar que el consumo de droga siga creciendo en el país.

“Necesitamos una Guardia Nacional con mística, con formación (…) Y les adelanto: va a haber una campaña que haremos todos los mexicanos como nunca para llamar a los jóvenes a no caer en la tentación de las drogas. Porque el problema de seguridad y violencia lo podemos enfrentar si evitamos entre otras cosas que siga creciendo el consumo en el país”.

