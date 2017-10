No confía Eugenio en la justicia y no ha sido notificado de otros delitos

Nuevo Laredo Express

Cd. Victoria, Octubre 13 – . Jorge Olvera, abogado de Eugenio Hernández Flores, a quien este jueves se le dictó auto de formal prisión por peculado y lavado de dinero, explicó que el ex gobernador de Tamaulipas no ha sido notificado de otros procesos en su contra.

“Es una nota informativa que se está difundiendo a través de la Fiscalía precisamente bajo esas circunstancias, la defensa en días pasados promovió un amparo para que realmente sea informado en caso de que existan esas indagatorias y no se le envió ni su derecho a defenderse y el debido proceso.

En una entrevista con Ciro Gómez Leyva, dijo; “Aunque él no ha sido notificado de ninguna, investigaciones bajo el sistema anterior denominadas averiguaciones previas. Lamentablemente él está bajo el sistema anterior donde México estaba muy acostumbrado a fabricar delitos y las consecuencias son como las que se gestó el día de ayer”.

Asimismo, el abogado indicó que no confían en la justicia local, pues es fácil fabricar delitos. Consideró que no fue una resolución justa y que al ex gobernador no se le dio derecho a defenderse.

“Se aportaron pruebas contundentes, muy consistentes que derivaban cualquier tipo de imputación con la Fiscalía Anticorrupción y el juez determinó aun así, dictar un auto de formal prisión, lo cual deja un mal sabor de boca a la sociedad porque espera que se respete el estado de derecho y esa es una forma de respetar el derecho dictar resoluciones justas, adecuadas y congruentes, lo que el caso no ocurrió”, sostuvo.

Y afirmó que las autoridades penitenciarias tienen la obligación de salvaguardar su salud y respetar sus derechos humanos.