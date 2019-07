No habrá aumento en tarifas de luz y hay abasto, asegura AMLO

Cd. de México, Julio 26 – . El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que con el plan operativo actual de la Comisión Federal de Electricidad se preservará la actuación de esta empresa pública, con 54 por ciento de la producción, a fin de no inventar las tarifas al usuario y garantizar el servicio. El resto lo llevará el sector privado.

Igualmente se trabajará “sin pleito” con las empresas .

“Esto no es un misterio. Ya se está trabajando de manera conjunta con el sector privado “, indicó en Palacio Nacional.

Dijo que en administraciones anteriores se dejó caer a la CFE de manera deliberada, con el propósito de abrirle camino a los particulares.

“Ahora no queremos que se le dé crédito a una campaña de esa naturaleza. Le he preguntado a los técnicos si puede haber apagones y la respuesta es ‘no’, tenemos energía eléctrica garantizada”, precisó en conferencia.

Comentó que ya se van a resolver los problemas – de generación- en algunos puntos, a partir de una nueva estrategia, con el apoyo del sector privado “porque no hay pleito, no hay confrontación’ y se definen las reglas para que en el 46 por ciento de la energía eléctrica que les corresponde se pongan reglas para atender la demanda.

Al presentar esta mañana el programa de rehabilitación y mantenimiento de la CFE, el cual – se indicó- ha permitido una recuperación de 10.84 por ciento de la energía eléctrica, señaló que la intención de ese declive a la Comisión era beneficiar a empresas privadas.

“A partir de esa modificación a esa ley secundaria se continuó con las reformas y ahora el 46 por ciento de la energía que se consume en el país la distribuyen, la venden, empresas particulares y la CFE genera el 54 por ciento.

“Vamos a mantener esa proporción hasta el final de gobierno. Si se siguiera en la misma tendencia (de administraciones actuales) íbamos a terminar en 75-25 es decir, sólo 25 el sector público.

Esto se analizó y se dijo que no era conveniente porque se quiere que el precio de la energía no se incremente, indicó, al tiempo de reconocer a los trabajadores de la industria eléctrica “que son muy responsables”.

El propósito anterior – comentó- era quitarle capacidad de generación de energía eléctrica a la CFE y en lugar de darle mantenimiento a las plantas.

“Por eso lo hacían (la caída) en forma deliberada para que la CFE fuera perdiendo capacidad y se sustituyera con empresas particulares”, dijo.

Subrayó que a través de la vía del mantenimiento está recuperándose la producción de combustible (gasolina, diésel y turbosina).

“No tenemos refinerías nuevas, es producto del mantenimiento de las existentes que estaban abandonadas y ahora se les está atendiendo para que operen a mayor capacidad”, reiteró durante la conferencia de prensa matutina.

Carlos Andrés Morales, director corporativo de la CFE, presentó el programa de mantenimiento de esta empresa pública.

La rehabilitación era posible, por encima de las reservas operativas, explicó.

El Presidente López Obrador puntualizó que se trabaja para garantizar el servicio.

