No hubo atentado al helicóptero en donde murieron los Moreno-Alonso

Cd. de México, Marzo 01 – . El helicóptero en el que iban la gobernadora Martha Erika Alonso, y su esposo el senador Rafael Moreno Valle, y que se estrelló la noche del 24 de diciembre, salió de la casa del empresario José Chedraui, afirmó Carlos Morán, subsecretario de Comunicaciones y Transportes (SCT), quien aclaró que hasta el momento no hay indicio de fallas del piloto de la nave, del copiloto, ni de que el helicóptero haya sido objeto de un atentado.

El funcionario estableció que la aeronave salió del aeropuerto de Puebla, en Huejotzingo, para ir a recoger a la casa del empresario a la gobernadora, su esposo y demás pasajeros que se trasladarían a la Ciudad de México.

De una casa privada, de un jardín de una casa privada que se encuentra a menos de tres kilómetros. Es de Chedraui. Ahora nos hemos enterado que de ahí solía salir el helicóptero. (…) de un empresario, de José Chedraui.

No estaba resguardado ahí (en el aeropuerto), iba y recogía del aeropuerto, iba y recogía a los pasajeros”, explicó el subsecretario en rueda de prensa.

Morán explicó que, tras iniciar el vuelo, se tuvo comunicación con los pilotos del helicóptero y se les solicitó que anunciaran cuando pasaran cerca del aeropuerto de Puebla en su ruta hacia la capital del país.

Al no tener respuesta, la torre de control intentó contactar al helicóptero. Hasta en once ocasiones el controlador de vuelo llamó desde la Torre de Control al piloto del helicóptero sin obtener respuesta. Las once llamadas se hicieron entre las 14:39 y las 14:49 horas. Ante la falta de respuesta se inició la búsqueda del helicóptero.

Morán explicó que la investigación del estado de los motores del helicóptero iniciará en marzo en Canadá, a donde están convocados los expertos en la materia de México, Estados Unidos, y de Europa.

A partir de que empiece la apertura, investigación de los motores el 4 de marzo. Ahí se integra el grupo, es importante lo que se está gestando, porque todos los que acudieron aquí y refuerzos y expertos de laboratorio estarán presentes”, puntualizó Morán.

Respecto al estado del rotor principal del helicóptero, el análisis del grupo de expertos iniciará el 18 de marzo en Italia. “Esta investigación iniciará el 18 de marzo en Italia. Ahí se hace la apertura” (…) “es el inicio de la investigación y es donde se concluye a la brevedad la investigación con la presencia de todos, y las conclusiones más relevantes”, detalló.

El subsecretario aclaró que históricamente la Dirección General de Aeronáutica Civil tiene por regla la reserva de cinco años en el caso de solicitudes públicas de información, sin embargo, lo consideró excesivo y dijo que se van a revisar.

