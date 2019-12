No hubo homologación en precio de gasolina, pero sí bajó en el año

Nuevo Laredo Express

Nuevo Laredo, Diciembre 06 – . Un Peso más barato es el precio del litro de las gasolinas a un año del inicio de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, es el dato más relevante en la evaluación de actividades del año de la Asociación de Gasolineros de Nuevo Laredo.

“No se ha cumplido con la homologación de precios, pues seguimos vendiendo gasolina tres pesos más arriba que en Laredo, Texas, pero sí los precios sostenidos ayudan más que al sur en nuestras ventas”, dijo el presidente de la agrupación José Luís Palos Morales.

Actualmente el precio de la gasolina Magna, que es la de mayor consumo, oscila en los 14.50 pesos, no obstante que semanas anteriores repitió durante varios días con un alza respectiva de 10 centavos.

Afirmó que los expendios de gasolina capitalizan sus ventajas, como es el hecho de ser más barata cuatro pesos que en el sur del país y que los precios comparados con Laredo, Texas no son tan severos en su diferencia.

“Tratamos de sacar ventaja de todo esto, pues los compradores no se van tan fácilmente a Laredo, Texas a cargar combustible por ser tres pesos más barato aproximadamente y es entonces que se esmera aquí por ofrecer calidad y servicio”, comentó.

Mencionó Palos Morales que con todas estas modificaciones a expendedores de gasolina, los obligó a ser mejores administradores, brindar un mejor servicio al cliente y atraerlo mediante otro tipo de estímulos, como rifas y bonos.

Expuso que otro de los atractivos de algunas gasolineras es ofrecer créditos a sus clientes, como empresas de trasporte, agencias aduanales, maquiladoras y otros negocios importantes a fin de sostener un ingreso.

“Es más difícil hoy abrir una gasolinera, obliga a llevar una buena administración, muchos desisten de invertir en esto, pero hay otros que si le entran y prueba de ellos es que próximamente se van abrir dos negocios más en la ciudad”, asentó.

Me gusta: Me gusta Cargando...