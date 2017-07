No logra evadir el hijo de Trump ser la pieza clave en el “Rusiagate”

Nueva York, Julio 12 – . El hijo mayor del presidente Donald Trump se reunió en medio de la contienda electoral de 2016 con una mujer identificada como abogada del gobierno ruso para que le entregara información contra Hillary Clinton como parte de un esfuerzo del Kremlin para apoyar la candidatura del magnate, revelan correos electrónicos difundidos este martes.

El propio hijo, Donald Trump Jr, subió las copias sobre el intercambio de los correos a su cuenta de Twitter al enterarse de que el periódico The New York Times estaba por publicarlos después de reportar el encuentro en los pasados cuatro días.

La reunión ocurrió en la Torre Trump de esta ciudad el 9 de junio de 2016 entre la abogada Natalia Veselnitskaya y el hijo mayor del hoy mandatario, acompañado por el yerno de Donald Trump y actualmente asesor especial en la Casa Blanca, Jared Kushner, así como el entonces jefe de la campaña Paul Manafort.

Es la revelación pública más contundente hasta ahora de que socios de la campaña electoral de Trump estuvieron reuniéndose con rusos que favorecían al magnate en la contienda contra Hillary Clinton. Con ello estalló otra bomba del incesante escándalo sobre si socios de Trump trabajaron en colusión con el Kremlin; algunos políticos y expertos indican que ello podría implicar más que colusión: conspiración (el primero no es delito, el segundo sí) y hasta un acto de traición.

Al mismo tiempo, por primera vez, coloca a Donald junior en medio del escándalo y las investigaciones federales y legislativas sobre el asunto.

El intermediario que ayudó a concretar la cita entre la abogada rusa y el trío de Trump, el publicista Rob Goldstone, escribió en un correo el 3 de junio de 2016: “El fiscal de la corona de Rusia… ofreció proporcionar a la campaña de Trump algunos documentos oficiales e información que incriminaría a Hillary y sus manejos con Rusia y serían muy útiles para tu padre. Esto es, obviamente, información de muy alto nivel y delicada, pero es parte del apoyo de Rusia y su gobierno al señor Trump”. Propuso una reunión para el asunto, con lo que describió como una abogada del gobierno ruso (por si alguien desea ver los correos de junior:

Trump hijo respondió: Si es lo que dices, me encanta. Especialmente para más tarde este verano.

Ese verano estaban programadas las convenciones nacionales de cada partido para coronar a sus candidatos y el inicio de la recta final de la contienda.

Lo que nadie sabe es si se entregó o no la información contra Clinton. Trump junior afirmó ayer que la abogada no tenía nada relevante sobre lo prometido, y que la conversación se enfocó en las sanciones aplicadas contra Rusia. El presidente afirmó que no estaba enterado de la reunión (aunque él estaba en el edificio esa tarde).

Pero, sin duda, ahora este incidente es parte de las investigaciones encabezadas por el fiscal especial Robert Mueller y, por separado, las de varios comités del Congreso sobre la mano rusa y posible cooperación con la campaña de Trump en la contienda de 2016. Algunos legisladores de esos comités ya indicaron que estarán convocando a Trump hijo para comparecer ante ellos y que le están solicitando más documentación.

El presidente Trump sólo comentó, en un escueta declaración difundida por su vocera, que mi hijo es una persona de alta calidad y aplaudo su transparencia. Insiste en que no sabía de la famosa reunión.

Su vicepresidente, Mike Pence, declaró que tampoco sabía de ese encuentro.

La abogada rusa, entrevistada hoy por NBC News, negó todo vínculo con el Kremlin e insistió en que la reunión era sólo para abordar el asunto de algunas sanciones estadunidenses que afectaban a uno de sus clientes. Interrogada sobre la información que supuestamente tenía de Clinton, dijo que nunca había tenido datos de la candidata demócrata y que el hijo de Trump tal vez tenía esa impresión porque deseaba tanto ese tipo de información que imaginó que ella la tenía.

La red de interlocutores en el asunto es de telenovela. Hasta una estrella pop, un multimillonario y el concurso de Miss Universo forman parte de la historia.

Goldstone indica en los correos que el cantante pop Emin Agalarov y su padre, el multimillonario Aras Agalarov, estaban participando en el esfuerzo del gobierno ruso por apoyar a Trump y que el fiscal de la corona había ofrecido la información sobre Clinton a la campaña de Trump durante una reunión con Aras Agalarov. Agrega que Emin pidió a Goldstone comunicarse con Trump para abordar el asunto de la información rusa contra Clinton.

Los Agalarov se involucraron en la realización del concurso Miss Universo en Moscú en 2013 con Trump, quien era uno de los dueños de ese espectáculo. Agalarov padre, poderoso desarrollador de bienes raíces, había tenido negociaciones con él sobre la construcción de una torre Trump en la capital rusa, algo que no prosperó. Además, Trump apareció en un video musical de Agalarov hijo.

Desde el verano pasado, los Trump (padre e hijo mayor) y sus voceros han negado una y otra vez toda colusión con los rusos, insistiendo en que eran mentiras de los demócratas. Un mes después de su reunión con la abogada rusa y el intercambio de correos ahora revelados, el propio hijo de Trump denunció las acusaciones de que hubo alguna relación con los rusos para fines electorales como una mentira asquerosa de los demócratas. Eso ha sido el guion desde entonces. Pero Trump junior ha tenido que cambiarlo en días recientes al modificar varias veces su descripción de esa reunión y tratar de descartar su importancia.

Se comprueba que hubo colusión: demócratas

Pero con estas nuevas revelaciones –tanto los correos como la reunión misma– los demócratas insistieron en que esto ahora está en otro nivel. El líder de la minoría demócrata en el Senado, Charles Schumer, declaró hoy que esto marca el fin de la idea de que no existieron intentos de colusión con los rusos en contra de Clinton y en favor de Trump.

El senador demócrata de alto rango en el Comité de Inteligencia Ron Wyden afirmó que los correos demuestran que la campaña de Trump buscó coludir con un poder extranjero hostil para subvertir la democracia de Estados Unidos. El también senador demócrata y ex candidato a la vicepresidencia con Clinton, Tim Kaine, fue más severo: Estamos ahora más allá de la obstrucción de la justicia. Esto está llegando a perjurio, declaraciones falsas y, potencialmente, traición.

Aunque líderes republicanos intentaron una vez más disminuir la importancia de la nueva información, algunos expresaron mayor preocupación. El senador republicano Lindsey Graham comentó que esto es muy problemático, ya que no es aceptable que gobiernos extranjeros le digan a “cualquier campaña ‘deseamos ayudarlos’”.

Varios expertos legales debaten respecto de si los correos revelan una conspiración criminal o actividades de cooperación con un poder extranjero para influir en la elección de manera prohibida por la ley, y eso podría poner en jaque legal al propio hijo del mandatario.