No más Almeyda en Chivas; se va y asegura que es sólo por dignidad

Cd. de México, Junio 12 – . Se acabó la etapa de Matías Almeyda con Chivas. El técnico argentino se despidió en una conferencia de prensa para dar a conocer los motivos de su salida, después de hablar con los jugadores un día antes.

Las condiciones no estaban dadas para que siguiera, lo simplifico de esa manera”, dijo. “Es lo lindo del futbol, te deja el conocimiento bueno y malo de muchas personas”.

Sumado a lo anterior, agregó que lo que hizo tomar la decisión final fue la dignidad y el legado moral que le dejó a sus dirigidos durante su tiempo en Chivas y con ésto lo reforzó.

Tengo que ser digno conmigo mismo, ¿por qué? Porque es lo que dejo a mis jugadores, porque mis jugadores tienen dignidad, mis jugadores no agachan la cabeza”.

Almeyda, con un semblante tranquilo, aseguró que el cambio de pretemporada sin previo aviso, el desprendimiento de jugadores y las formas lo orillaron a irse del equipo.

Prioricé el diálogo y la paz. Cuando no está eso es mejor irse. Es mejor terminar así por un respeto por quien paga un bono, por quien viene a ver al equipo. Cuando se termina se da la mano y listo, como caballeros”, y agregó: “No necesitamos quedar bien con nadie de la boca para fuera. La decisión me ha costado un mes pensando”.

El estratega no ocultó la tristeza que le da irse de Chivas, club con el que logró llegar a ocho finales en dos años y ocho meses, y volvió a dejar en manifiesto que las formas no son las que él hubiera qierido.

Cuando llegué dije que venía a levantar al gigante. Ahora el gigante quedó corriendo. Chivas es un club espectacular”, mencionó al respecto. “Nos da un poco de melancolía. Recordamos el día que llegamos y había mucha gente alrededor de nosotros, los que nos abrían la puerta. Hoy estamos solos”.

Sobre alguna deuda pendiente que haya quedado con la directiva, Matías Almeyda asentó que él prefiere llevarse las cosas positivas que vivió con el Rebaño y no lo negativo. Pese a todo se consideró “un bendecido por vivir todo esto”.

Yo no guardo rencor, no es mi estilo. Me llevo unos hermosos recuerdos. Estoy triste porque yo estaba muy feliz trabajando aquí. Tenía tres años más de contrato, y podía quedarme hasta que me echaran y me pagaran tres años de contrato, pero no es mi estilo. Prefiero irme con mi dignidad. Me va a quedar todo lo lindo. De que Vergara me dio trabajo, le voy a agradecer toda la vida”.

El timonel confirmó que se quedará a vivir en Guadalajara y, con buen humor, se pronunció como un seguidor del club rojiblanco a partir de su desvinculación como técnico.

No es demagogia, pero si Chivas tiene 40 o más millones de seguidores, ahora nosotros nos sumamos porque a partir de este momento empezamos a ser hinchas de Chivas. Queremos siempre lo mejor para el equipo. Ahora mismo me haré de un bono para ir a ver los partidos”.

Sobre los cuestionamientos por la posibilidad de ser una opcíón para dirigir a la Selección Mexicana tras el Mundial de Rusia 2018, Almeyda dejó en claro que ahora será un hombre sin empleo y escuchará ofertas de equipos.

