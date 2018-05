No más vacíos en territorio donde no haya ley ni Estado: Pepe Meade 

Cd. Victoria, Mayo 31 – . El candidato a la presidencia José Antonio Meade se comprometió esta tarde con el estado de Tamaulipas a abatir los problemas de seguridad de la entidad, de tal manera que no existan “vacíos en el territorio donde no haya ley y donde no haya Estado”.

Luego de recordar que en los últimos meses se han suscitado seis asesinatos en el estado, el candidato priista aseguró que de llegar a la presidencia se encargara de que la seguridad sea una prioridad, ya que investigará todas denuncias, mismas que resultaran en castigo para quien haya violado la ley.

Una vez conquista la seguridad, argumentó Meade Kuribreña, se crearán políticas públicas para resolver los problemas de agua y gas en el estado, así como aquellas adversidades que puedan presentarse como consecuencia de la frontera con Estados Unidos.

Entre los compromisos hechos por el candidato de la coalición “Todos por México”, se contemplan: la construcción de una nueva línea de acueducto, así como un gasoducto que tenga como destino Ciudad Victoria; un plan integral de pavimento y un nuevo transporte público eficiente y seguro.

La visita del José Antonio Meade al estado de Tamaulipas contemplo las ciudades de Tampico y Ciudad Victoria; las actividades de campaña se reanudaran el día de mañana en el estado de Nayarit.

Me gusta: Me gusta Cargando...