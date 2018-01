No negociaremos con el Gobierno Federal, dice gobernador Chihuahua

Cd. Juárez, Enero 16 – . El Gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, respondió al gobierno federal que no se va a negociar lo que por ley le corresponde al estado , y que “estamos listos para rascarnos con nuestras propias uñas”, ante el posible recorte de recursos federales.

Frente a estudiantes y académicos de la Universidad Autónoma de Chihuahua, Corral Jurado dijo que “no vamos a negociar ninguna investigación ni por 700 millones de pesos ni por todo el presupuesto de Chihuahua y estamos listos para rascarnos con nuestras propias uñas, con austeridad, eficiencia, honradez; cuando los recursos se administran con honestidad rinden más”.

Reiteró que Chihuahua es objeto de una represalia política y sobre todo económica por parte del Gobierno de la República , con la cancelación de depósitos de convenios que se firmaron en diciembre de 2017 con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) por cerca de 780 millones de pesos.

Añadió que se va a presentar una controversia constitucional para que se transparenten y no se condicionen los recursos, “y dicen ahora: bueno, ahora no les vamos a depositar nada porque nos van a presentar una controversia constitucional. ¡Qué barbaridad! ¡Qué escándalo! Es un cinismo brutal, pero se han topado con pared, ellos no saben de qué está hecho el pueblo de Chihuahua que ayer salió masivamente a respaldar al gobierno de Chihuahua, al Gobierno del Estado en esta batalla”.

Admitió que se vive un momento de tensión con el Gobierno Federal: “Es un momento que no queríamos, no buscamos, no impulsamos, ni quisimos empezarlo; pero las circunstancias y el planteamiento que se nos hizo, no nos dejó salida para hacer otra cosa, que salir a denunciar lo que a todas luces era un condicionamiento indebido, no solo ilegal, inmoral, en términos de condicionar las investigaciones que realizamos en el combate a la corrupción política y a la impunidad, por la vía del presupuesto público”.

Manifestó que está consciente de que se avecinan tiempos difíciles para el estado, porque el Gobierno Federal no tiene la más mínima voluntad de rectificar.

Tienen que ir los gobernadores a extender la mano y tienen que llevársela muy bien con los tecnócratas de la Secretaría de Hacienda, que son en realidad los verdaderos amos del país. Quien crea que el poder político está en la Secretaría de Gobernación o en la Presidencia de la República se equivoca: el poder político está en la SHCP porque se utiliza el presupuesto como un instrumento de control; es la zanahoria o el garrote, te portas bien, te doy más recursos, te portas mal, te los quito, te los cancelo”, enfatizó el mandatario.

Adelantó que no permitirá que este asunto se mezcle con el ámbito político-electoral, toda vez que es un momento de trascendencia histórica en la vida de la nación.

El gobernador señaló que no dejará de exigir que se depositen los recursos retenidos y de que se haga ya el trámite de solicitud de la detención del ex gobernador de Chihuahua para fines de extradición.

Sobre la exigencia de extradición del ex gobernador César Duarte, dijo que obedece a que varias de las líneas de investigación y de las carpetas de investigación que se realizan en el estado de Chihuahua están vinculadas al desvío de recursos públicos para pagar campañas políticas locales y nacionales.

Por la tarde, el gobernador Corral Jurado se reunió con representante de los Consejos Coordinadores empresariales del estado, para buscar el apoyo también con los empresarios.

