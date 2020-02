No pasó nada con Michael Jackson, dice Macaulay (Mi Pobre Angelito)  

Los Ángeles, Febrero 12 – . Mucho se ha dicho a lo largo de los años sobre la amistad que mantenía Michael Jackson con Macaulay Culkin, quien era tan solo un niño cuando conoció al cantante.

A medida que se hacían públicas las diferentes denuncias contra el músico por abuso sexual de menores, la relación entre el protagonista de “Mi pobre angelito” y el “Rey del Pop” también fue puesta en tela de juicio.

En una entrevista con la revista Esquire, Culkin, que hoy tiene 39 años, se refirió a estas especulaciones. «Mira, voy a contar la verdad: a mí nunca me hizo nada y yo tampoco lo vi hacer nada con nadie», aseguró el actor.

«A esta altura, no tengo ningún tipo de razón para guardarme las cosas, el hombre ya falleció», aseveró.

«Creo que en caso de que algo hubiese pasado, ahora sería un buen momento para contarlo, no tendría ningún problema en hacerlo. Pero no. Nunca vi nada, y nunca me hizo nada», agregó tajantemente, dando por cerrado el tema.

La amistad de Jackson con Culkin siempre despertó sospechas, e incluso algunos colegas, como James Franco, han llegado a preguntarle si había sido víctima de algún tipo de abuso. «Me lo encontré a él dos o tres veces, y en una oportunidad, después de que saliera el documental Leaving Neverland, vino y me dijo: ‘Ese documental’, y yo me quedé en silencio. Él volvió a preguntarme. ‘¿Que opinás vos?’. Me di vuelta y le dije, ‘¿Querés que hablemos de tu amigo que está muerto?’, y él me dijo que no, así que le dije que era un gusto verlo y eso fue todo», relató la exestrella infantil.

Culkin también recordó durante la entrevista su último encuentro con Jackson, el cual ocurrió en un baño del juzgado de Santa Barbara, en 2005, cuando el cantante estaba siendo enjuiciado por el supuesto abuso de un chico de 13 años. En ese momento, Culkin fue convocado para dar su testimonio como parte de la defensa del Rey del Pop. «Mejor no hablemos, no quiero influenciar tu testimonio», recuerda que le dijo el astro. Los dos se rieron un rato juntos y se abrazaron antes de despedirse.

Hoy en día, Culkin mantiene una gran amistad con Paris Jackson, la hija de Michael, quien es su ahijada. «Le di algunos consejos cuando comenzó a modelar y actuar. ‘No te olvides de jugar, no te olvides de llevarte algo de toda esta experiencia y no te olvides de meter algo debajo de tu manga antes de irte'», le dijo a la joven.

