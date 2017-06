No pediré ayuda a mis amigos narcos, dice JC Chávez del crimen de su hermano

Culiacán, Sinaloa, Junio 29 – . El ex boxeador mexicano Julio César Chávez aseguró que no pedirá ayuda a sus amigos narcotraficantes para esclarecer el asesinato de su hermano Rafael, ocurrido el pasado domingo durante un asalto en su casa, en la ciudad de Culiacán, Sinaloa.

“Lo digo abiertamente, tengo amigos de toda clase, narcotraficantes, políticos, porque soy una persona pública. Afortunadamente tengo el respeto y el cariño de todos los mexicanos.

“Todo mundo ha querido ayudarme, decirme, darme pistas para ir a chingarmelo. Yo lo que les he dicho es que no, vamos hacerlo todo bajo la ley, porque no quiero que el día de mañana me vayan a involucrar a mí o decir ‘Julio lo mandó matar’”, declaró el ex pugilista ayer al salir del sepelio de su hermano, quien era apodado el Borrego.

En entrevista con Grupo Imagen, el ex campeón mundial reveló que su familiar le entregó 3 mil pesos al hombre que lo asal- tó, pero que a éste no le parecieron suficientes, por lo que forcejearon y eso derivó en su fallecimiento.

“Por 3 mil pesos, le dio lo que traía y se le hizo muy poquito; no sé si mi hermano quiso forcejear, porque ahorita me estoy enterando que hubo cinco disparos y él solamente tenía tres balazos en la cabeza.

Acabo de enterrar a mi hermano; fue un duro golpe para mí. Es muy triste, le duele a uno que se muera de esa manera un hombre como yo, que también se dedicaba a salvar vidas, señaló.