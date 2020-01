No podemos permitir la reelección de Trump, clama Hillary Clinton

Park City, Enero 27 – . Tras su llamado, “Tenemos que ganar», a los ciudadanos de EU, al llegar al Festival de Sundance con «Hillary», su serie documental autobiográfica, Hillary Clinton dijo que Estados Unidos no puede «permitirse cuatro años más» con Donald Trump en el gobierno y que hará «todo lo posible» para asegurar la victoria demócrata en noviembre.

Poco antes del pre-estreno mundial de la serie, producida por Nanette Burstein para la plataforma de transmisión en línea Hulu, la exsecretaria de Estado y candidata presidencial derrotada por Trump en 2016 dio un puñado de entrevistas cuidadosamente seleccionadas en una alfombra roja rodeada de una seguridad inusual para este festival de cine independiente.

Cuando se le preguntó sobre las próximas elecciones presidenciales, unos días antes de las primeras votaciones de las primarias demócratas, Clinton dijo, cuidando no mencionar el nombre de Trump:

Creo que tenemos que ganar. No creo que podemos permitirnos cuatro años más con el presidente saliente».

Sería absolutamente peligroso para nuestra democracia, y haré todo lo posible para asegurar esta vez una victoria para los demócratas», agregó.

Vestida con un abrigo negro, sonriente y relajada, Clinton detalló los desafíos que cree que le esperan a sus filas políticas en las próximas semanas y meses.

Tendremos que hacerlo mejor que el campo contrario, porque están extremadamente organizados, increíblemente bien financiados y se benefician de la ayuda extranjera», dijo sin rodeos, en una aparente referencia a la presunta injerencia de Rusia en las elecciones de 2016, un asunto que derivó en investigaciones al más alto nivel y amplia polémica.

Victoria posible

Nuestro partido tendrá que oponerse a la supresión de votantes, gestionar la amenaza real de la piratería y el uso hostil de archivos capturados, contrarrestar las falsas propagandas e informaciones que circulan en las redes sociales, procedentes de nuestro país o desde afuera, proteger nuestro sistema electoral … por ello tenemos mucho trabajo», explicó.

Sin embargo, en su opinión, la victoria está cerca:

Deberíamos ganar porque creo que la gente ha visto las promesas incumplidas y los fracasos de esta administración. Pero vamos a tener que superar todos los obstáculos que (los republicanos) pusieron nuestro camino».

La presentación de la serie de Hulu, que narra la vida y carrera de Clinton, fue uno de los momentos más esperados de Sundance, el mayor festival de cine estadunidense, que se extenderá hasta el 2 de febrero en Park City, en las montañas del estado de Utah (este).

La serie de cuatro horas, dividida en cuatro episodios de una hora cada uno, se concibió por primera vez como un documental detrás de escena de la campaña electoral de 2016, utilizando las mil 700 horas de filmaciones realizadas por el equipo en ese periodo.

Pensé que sería genial para las personas tener la oportunidad de ver esto», dijo la exsecretaria de Estado.

Pero después de haber trabajado en el material, volvieron a mí y me dijeron: ‘Sabes, aquí hay una historia más grande, queremos contar tu vida, hablar sobre el viaje de la mujer y la política’. Entonces dije, ‘Ok, ¡adelante!'», recordó.

En un momento en que el cine documental está viviendo una época dorada, especialmente gracias a las plataformas de transmisión por internet, Clinton está convencida de que una serie como «Hillary» puede ofrecer una nueva mirada a la política y los acontecimientos actuales.

Aunque también debería traer controversias como demostraron extractos ya filtrados con críticas, por ejemplo, contra Bernie Sanders, uno de los aspirantes presidenciales demócratas.

