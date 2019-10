No repuntará carga de fin de año por la incertidumbre: trasportistas

Nuevo Laredo Express

Nuevo Laredo, Octubre 11 – . La gran diferencia en el movimiento de carga este fin de año es que no habrá repunte como en años anteriores, debido a la paralización de la economía que se registra desde el segundo trimestre del año, según empresarios del autotransporte.

“Desgraciada y tristemente, el país está paralizado económicamente y el transporte es muy buen indicador. La economía se mueve sobre ruedas y nosotros (los transportistas) somos los que la removemos”, dijo el empresario Carlos Fernández Martínez.

Quien es propietario de una reconocida empresa de autotransporte de carga, afirmó que por esta vez no ´habrá un repunte del movimiento de carga como todos los años se da, debido a la incertidumbre económica que se da en todos los rangos.

Normalmente en este periodo del año, un gran número de empresas de Estados Unidos y México anticipan sus movimientos de carga provenientes de líneas de producción a fin de evitar trastornos con motivo de fiestas y vacaciones de fin de año.

“Hoy no será así. La economía está paralizada y lejos de estar viendo el pico natural de carga de fin de año, estamos viendo que no la hay. No hay solicitudes para realizar los fletes”, expresó el transportista.

Dijo que derivado de reuniones entre empresarios del autotransporte, predomina la opinión que en tanto el Gobierno Federal asegura que estamos creciendo bajo un porcentaje del 0.1 por ciento, la verdad es que es muy mínimo, casi nada.

“¿Qué hacemos? Que cuando disminuye el ingreso pues se tiene que voltear a ver los egresos, los gastos y estamos siendo muy conservadores en nuestros gastos tanto en inversión, como en activos o infraestructura así como en generación de empleos”, afirmó Fernández Martínez.

.Rechazó la posibilidad de realizar despidos de personal como una reacción, pero sí se tendrán que detener y recortar proyectos. Básicamente se irá a un mayor control del gasto, como parte inicial de la falta de crecimiento económico.

