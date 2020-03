No rompe la sequía la lluvia; cayó en la ciudad pero no en el campo

Nuevo Laredo Express

Nuevo Laredo, Marzo 18 – . La lluvias registrada la madrigada del martes no logró romper la sequía en el campo, debido a que en su mayor parte registró en la ciudad al acumular casi la pulgada, dijo Felipe Javier Fernández Martínez.

El presidente de la Asociación Ganadera de Nuevo Laredo-Ciudad Guerrero, estableció que la precipitación que se registró fue mayormente hacia el lado de la Ribereña y sumarían apenas dos o tres décimas.

“Pero a la mayoría de los ranchos en la región no les cayó agua, al menos como se esperaba. Si acaso sería un cinco por ciento de la totalidad existente quienes recibieron un mínimo de este beneficio”, acotó.

Indicó que la mayor parte de la lluvia se registró en la ciudad, la que alcanzaría alumnos una pulgada y muy poco sería para el campo, pues el mínimo de humedad registró en un mínimo de ranchos pegados a la Ribereña.

“No perdemos la esperanza de que nos beneficien las lluvias, pues están anunciadas más para los siguientes días y esperamos que abarquen la cantidad suficiente de ranchos, pues todos aparecen afectados por los estragos de la sequía”, apuntó.

Expresó que el año y medio que lleva la región sin lluvias, obliga a que sean estas urgentes y de manera extensiva, luego que han sido extensivas las afectaciones, entre ellas las presas secas.

Afirmó Fernández Martínez se mantiene la esperanza entre productores ganaderos, luego que las lluvias se mantienen anunciadas por el Sistema Meteorológico Nacional para los siguientes días.

“Empezaron las lluvias y eso es bueno. Ahora que no decaiga el ánimo”, expresó en tono optimista el productor ganadero.

Me gusta: Me gusta Cargando...