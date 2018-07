No, rotundo del Tuca Ferreti a la propuesta de dirigir a la Selección

Cd. de México, Julio 31 – . El director técnico de Tigres, Ricardo Ferretti, fue claro respecto al tema de la Selección Mexicana, con un contundente “no” para volver a rechazar el cargo de seleccionador del Tricolor, decisión que ya tenía en mente desde 2015.

Ha habido muchas veces nombramientos, intentos, ya se acercó una persona, no voy a decir nombres, yo dije: ‘no, muchas gracias’, eso es todo. Punto”, señaló.

Siempre es bueno, pero mi decisión siempre ha sido la misma, con la excepción que tuve de tener cuatro partidos en forma interina y que Decio (De María, entonces presidente de la Federación Mexicana de Futbol) nombraba al profe (Juan Carlos) Osorio y cumplí, cumplí bien. Ahora mi compromiso es Tigres con tres años de contrato y busco cumplir mi palabra. Se siente uno halagado, pero una vez más, muchas gracias”, agregó.

Asimismo, recalcó que sea quien sea el timonel del Tricolor, contará con su apoyo en todo, confesando que, con su ausencia a la candidatura, sólo restan tres posibles para tomar las riendas del conjunto nacional.

Yo soy entrenador de Tigres, no pertenezco a la Comisión de Selecciones Nacionales ni tengo la capacitación para hacerlo. Deben de tener dos o tres candidatos, tenían cuatro y ahora tienen tres. Así me lo plantearon, entraba en la posibilidad de tres candidatos y de estos tres que tomen la responsabilidad y capacidad, de mi parte los apoyaré en todo lo que necesiten”, añadió.

–SI QUIREN A GIGNAC, PAGUEN–

Respecto al interés del Mónaco por el delantero André-Pierre Gignac, Tuca Ferretti, que “si llega aquí y paga su rescisión de contrato, no tengo ningún problema. Ahorita lo vimos con Ronaldo (Cristiano, que pasó del Real Madrid a la Juventus), llegaron y pagaron, con Neymar, pagaron. Si pagan la de André no tengo problema, somos necesarios, no indispensables, lo que perdura es la institución”, señaló Ferretti.

La cláusula de rescisión de contrato del delantero francés ronda los 25 millones de euros.

Me gusta: Me gusta Cargando...