No sabemos dónde está el cuerpo de mi papa, dicen hijos de José José

Miami, Florida, Septiembre 30 – .José Joel y su hermana Marysol Sosa ya están en Miami y tras su llegada a la ciudad se trasladaron a la funeraria donde supestamente se estaba velando el cuerpo de su papá, José José.

El hijo mayor del Príncipe de la canción, por fin rompió el silencio y se dirigió a las cámaras de televisión para hablar sobre lo que está pasando en este momento con él y con su hermana y ahí reveló que no saben dónde se encuentra el cuerpo de su padre, ya que ellos no han hablado con su media hermana Sara.

«Gracias por estar aquí, estamos en la misma situación todos, no sabemos lo que está pasando, estamos enterados perfectamente bien lo que sí está pasando. Sígannos para ver qué es lo que nos van a decir (pidió a la prensa), no sabemos lo que nos van a decir. Ojalá nos dejen pasar, ojalá el cuerpo de mi papá esté aquí (funeraria)», comentó.

José Joel aseguró que gracias a algunos contactos que tienen pudieron llegar a la agencia funeraria y reveló que Sara y su mamá no han sido muy comunicativas con ellos.

«Tanto la señora como la hija no han sido, digamos muy comunicativas, pude hablar ayer con Sarita, con mi hermana quien es la que me dio la nota y de ahí ha sido muy a cuenta gotas todo. Gracias a dios y a ustedes (medios) es que estamos aquí.

Al ingresar a lugar donde se pensaba que estuviera el Príncipe de la canción, su hijo fue recibido por la encargada y le avisó que ahí no estaba el servicio funerario de su padre.

«¿Mi papá está aquí con ustedes?», preguntó el vástago del intérprete de «Gavilán o Paloma». «En este momento no está acá, tenemos tres velaciones y no está», le respondió la encargada.

José Joel todavía insistió: «Entonces no está el señor José José, verdad, ¿sí conoce al señor José José, verdad? Sí sabe que falleció, al parecer falleció. Entonces quiero saber si aquí está el cuerpo de mi papá», preguntó y la respuesta fue «no».

Tras esto, el también cantante y actor regresó a la camioneta en donde esperaba su hermana, que no bajó de ella para no enfrentar a la prensa.

Antes de entrar a preguntar por su padre, José Josel consideró que José José debe estar en México, con su pueblo y agradeció las muestras de cariño que el pueblo está teniendo con su madre, hermana y con él, pero sobre todo con su famoso padre.

«México es el lugar en donde José José debe de estar, no entiendo por qué estamos viviendo lo que estamos viviendo. Que quede muy claro que en ningún momento estamos peleando ni el dinero ni la herencia ni mucho menos, no nos interesa. Desde siempre hace un año, año y medio hemos querido saber de la salud de mi papá. Esta niña ha insistido en hacer las cosas como las ha hecho, y bueno aquí estamos…», aseguro.

«A mí se me fue no sólo el artista, se me fue mi papá y hace un año que no lo veo, hace un año que no sé de él. Pero bueno nos quedamos con el recuerdo maravilloso, nos quedamos con su música…»

–LA ENFERMEDAD DE EL PRINCIPE–

La escena musical sufrió un gran golpe con la partida de José José, «El príncipe de la Canción», este sábado 28 de Septiembre.

Falleció en un hospital de la ciudad de Homestead al sur de Florida, Estados Unidos, por complicaciones de salud ocasionadas por el cáncer de páncreas que padecía. De acuerdo a EL UNIVERSAL, al cantante José José le fue diagnosticado cáncer de páncreas en el 2017, un tipo de cáncer de los más agresivos y que en su caso no era operable. Las afecciones persiguieron al intérprete desde hace muchos años, entre ellas la diabetes y desde hace nueve años la enfermedad de Lyme, que le generó una parálisis facial en 2007.

«Estoy aquí en el Hospital Coral Gables (Miami, Florida) para continuar mi tratamiento. Pido privacidad en estos momentos para mí y mi familia. Gracias a mis fans por sus pensamientos y oraciones», señaló el cantante en una declaración transmitida por la oficina de Relaciones Públicas del hospital.

Meses después, el 17 de octubre de ese año, reapareció a través de un mensaje de voz en Twitter en el que aseguró que su salud va mejorando y desmintió las versiones de que su hija Sarita lo tenía secuestrado.

«Buenas tardes, les habla José José para saludarles y decirles que me encuentro muy bien gracias a Dios, con los cuidados de mi hija Sarita, aquí en nuestra casa», señaló en aquel entonces.

Los rumores de que su hija le tenía en su casa en Miami contra su voluntad fueron alimentados por familiares del «Príncipe de la canción», quienes aseguraban que no se les permitía ver al cantante.

«He oído versiones de que Sarita me tiene secuestrado, y eso no es cierto, amigos. Sarita me ha estado cuidando desde que salí del hospital, aquí he ido mejorando poco a poco, subiendo de peso, sintiéndome cada vez mejor», agregó.

¿Qué es el cáncer de Páncreas?

Es un tipo de cáncer muy silencioso y se caracteriza por ser agresivo y de rápida evolución. Hay dos tipos de tumores que afectan el páncreas el más común se denomina adenocarcinomas, y neuro- endócrinos, el cual se da en menos del 5% de los casos. Estos pueden surgir en cualquier porción del páncreas, recordemos que se trata de una glándula ubica en el abdomen. Esta enfermedad no causa síntomas lo que retrasa su diagnóstico. Tampoco existen muchas acciones para su prevención debido a lo difícil de su detención.

Principales causas

Su incidencia ha aumentado significativamente en los últimos años, siendo más común en personas entre los 50 y 80 años, el fumar, tener antecedentes familiares, la diabetes, obesidad y sobrepeso también son factores de riesgo, aunque no se conocen causas específicas para su aparición.

Síntomas

Color amarillo en la piel y los ojos, oscurecimiento de la orina. Dolor en la parte superior del abdomen o de la espalda. Sensación de ardor en el estómago u otras molestias gastrointestinales. Hinchazón en el abdomen. Pérdida del apetito. Náuseas y vómitos. Pérdida de peso. Tratamiento: Aunque el pronóstico no es muy alentador retirar el tumor en su totalidad a través de intervenciones quirúrgicas, puede alargar la vida del paciente. Luego de la cirugía podría venir el proceso de quimioterapia o radioterapia. Algunas recomendaciones: Reducir el consumo de alcohol. No fumar. Mantener un peso saludable. Evitar la exposición a determinadas sustancias químicas.

