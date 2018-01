No teme AMLO ser agredido o asesinado como Donaldo Colosio

Cd. de México, Enero 25 – . El precandidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, dice que no teme ser asesinado como Luis Donaldo Colosio ; advierte que cuando gane el 1 de julio no habrá persecución para nadie y adelanta que perdonará al ex presidente Carlos Salinas y al presidente Enrique Peña Nieto, para poder sacar a México adelante.

En una extensa entrevista exclusiva con el diario Tabasco Hoy, en Villahermosa, donde estuvo de paso camino a Chiapas, López Obrador que el primer día de su mandato va a quitar la pensión a los ex presidentes de la República ; va a vender el avión presidencial y todas sus flotillas y va a convertir a Los Pinos en especio más del Bosque de Chapultepec para la recreación y las artes.

Sí estaría yo dispuesto a fumar la pipa de la paz y a perdonar a Carlos Salinas y a Peña Nieto, porque no es mi fuerte la venganza. Lo que importa es sacar adelante a México, eso es lo más importante y pensar hacia adelante; no odio, no podría vivir con odios, soy muy feliz. Yo no odio a nadie y vamos a poder entendernos con todos, con las nuevas reglas”, expresó el tabasqueño.

¿Cuáles son las nuevas reglas?, se cuestionó él mismo y atajó enseguida:

Cero corrupción y cero impunidad y en adelante no se va haber corrupción, impunidad, no va haber persecución, no va a usarse el Poder Ejecutivo en éste caso, no se dará instrucción desde la Presidencia de la República de perseguir a nadie por cuestiones de índole política, no vamos a optar por las venganzas. No voy a necesitar legitimarme con medidas espectaculares”.

Obrador puntualizó que no va a tener necesidad de legitimarse de esa manera .

Ponerme a ver desde el primer día cómo meter a la cárcel a personajes de la mafia del poder, no. No va a ser así, no necesitamos eso”, acotó.

López Obrador expuso que recorre el país sin temor de ser agredido o asesinado como sucedió con Luis Donaldo Colosio.

No, tengo mi conciencia muy tranquila, el que lucha por la justicia no tiene nada que temer, no traigo protección y voy a seguir actuando de esa misma manera, y no va a pasar nada, se va a lograr la transformación del país y por primera vez en la historia va haber un presidente “choco”, un presidente de Tabasco”, indicó.

“Yo aspiro a ser como Juárez, como Madero, como el general Lázaro Cárdenas, no quiero ser Presidente para formar parte del montón; no quiero ser mediocre como Presidente de la República y mucho menos quiero ser un mal Presidente, no quiero ser como Santa Ana que entregó más de la mitad del territorio a los estadounidenses, que permitió ese gran zarpazo al país; no voy a ser como Porfirio Díaz, que se quedó 34 años en la Presidencia y mucho menos como el chacal, Victoriano Huerta que asesinó a Madero, expuso.

NO COMETERÉ ERROR GARRAFAL

López Obrador dejó en claro que no buscará la reelección. Destacó que seis años son suficientes para sentar las bases de la transformación : “No me voy a reelegir; por eso me estoy administrando porque vamos a trabajar más todavía en los seis años. Quiero hacer en seis años 12, porque no voy a trabajar ocho horas, voy a trabajar 16 horas diarias”.

No creo en la reelección, — puntualizó AMLO– estoy contra la reelección y creo que me va a alcanzar el tiempo; cuando hablamos por ejemplo de sembrar un millón de hectáreas en el sureste y 100 mil hectáreas en Tabasco de plátano, cacao, de cítricos, ¿en cuánto tiempo es el cacao?, en tres años, si empezamos en el 2019 que ya tengamos viveros a mitad del sexenio o dos años antes de terminar ya está produciendo el cacao, ya dejamos esa herencia para nuevas generaciones, entonces todo lo voy a hacer de manera que nos alcance el sexenio pero no voy a cometer ese error garrafal de querer quedarme más tiempo en la Presidencia, son seis años y con eso va a ser suficiente”, advirtió.

Me gusta: Me gusta Cargando...