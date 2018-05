No tenemos nada que festejar los maestros en Tamaulipas; Jubilados

Nuevo Laredo Express

Cd. Victoria, Tamaulipas, Mayo 15 – . El dirigente del Comité Directivo Estatal de Maestros Jubilados y Pensionados de la Educación, Rodrigo Tavares García dijo que este martes 15 de mayo los docentes en realidad no tienen nada que festejar en la conmemoración del Día del Maestro.

“El haber minimizado los recursos económicos a los mentores retirados y desaparecer el derecho a logros que se constituyeron durante más de 30 años de servicio, hace que ahora el Día del Maestro quede en el olvido, porque en realidad no tenemos nada que festejar”, enfatizó Tavares.

Reclamó asimismo como las autoridades federales han desaparecido la mayor parte de los derechos de los maestros, previamente establecidos en la Ley del Trabajo.

“No es posible que gran parte de los compañeros ya retirados tengan que andar buscando el apoyo y asesoramiento de abogados, despachos jurídicos y hasta andar marchando por las calles para lograr que se les pague lo que en derecho les corresponde”.

Comentó asimismo que cuando los maestros se jubilan son tratados como “limosneros”, a pesar de haber laborado y entregado toda su vida en favor de la educación en México.

“Por eso yo lo digo con orgullo: no hay nada que festejar, definitivamente no hay nada que celebrar; no tenemos medicamentos, estamos en el abandono y muchas derechos que nos corresponden, como también los pagos a adeudos, que no se han cumplido”.

Tavares García también acusó que la actual dirigencia de la Sección 30 del SNTE los tiene en el olvido. “No tenemos ningún apoyo de nuestro sindicato y no vemos que se pongan la camiseta para defender a los maestros de Tamaulipas de todos los atropellos de que están siendo objeto, por ello tristemente vemos cómo el sistema político y los gobiernos actuales parece que ven a los maestros como sus enemigos, cuando hemos sido los transformadores de una sociedad y de generaciones completas”, concluyó.

