No voy a testificar en el juicio contra El Chapo, asegura Kate del Castillo

Cd. de México, Noviembre 20 – . La actriz Kate del Castillo, quien se reunió con Joaquín El Chapo Guzmán y Sean Penn en 2016, aseguró que no le han llamado y que no testificará en el juicio contra el capo mexicano, que se realiza en Nueva York.

“Hasta ahorita no me han llamado, gracias a Dios. Así que no voy a ir a testificar, nunca se me avisó, así que no”, dijo Del Castillo a la cadena Telemundo.

La semana pasada se inició en una corte federal de Brooklyn, el juicio contra el narcotraficante mexicano Joaquín Guzmán Loera y se especuló que la actriz de La Reina del Sur testificaría.

Kate del Castillo se encuentra en Colombia grabando La Reina del Sur 2, donde reconoció que se ha enterado de algunas cosas del juicio en contra de El Chapo, pero aseguró que no tiene “tiempo para seguirlo”.

La actriz mexicana es protagonista del documental de Netflix llamado El día que conocí al Chapo: La historia de Kate del Castillo, producto del encuentro que tuvo con el capo en Sinaloa.

Este lunes se reanudó el juicio contra El Chapo, quien enfrenta 11 cargos por tráfico de drogas y conspiración, entre otros delitos.

