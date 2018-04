Nombra EZLN al ex rector Pablo González Casanova nuevo comandante

Tuxtla Gutiérrez, Abril 23 – . El Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) nombró la noche del sábado “al único rector de izquierda que ha tenido la UNAM”, Pablo González Casanova, como miembro del Comité Clandestino Revolucionario Indígena-Comandancia General de ese grupo armado.

En el marco de la Séptima Sesión del Conversatorio “Miradas, Escuchas, Palabras: ¿Prohibido Pensar?”, el Comandante Tacho, miembro de esa Comandancia General, nombró públicamente a González Casanova ante miles de asistentes al foro como distinguido integrante de esa instancia, donde hasta ayer sólo habían hombres y mujeres indígenas de diferentes regiones donde el EZLN tiene presencia.

El Subcomandante Moisés intervino primero y se preguntó: “¿Cómo es que llegan a ser miembros representantes de la dirección política de lo que somos como EZLN?” Luego se respondió: “No, no hacen campaña. No se sale de pueblo en pueblo a proponerse y pedir ser integrados. La forma cómo llegan es que le dan trabajo, vigilan el trabajo y el respeto que tienen.

“Se va viendo quién puede hacer el trabajo. Tanto en organización como el gobierno autónomo. Lo que les dan es más trabajo para que puedan llegar a ser miembros del Concejo Indígena de Gobierno (CIG). Su trabajo es apoyar las áreas de la organización y formación de autonomía. El otro trabajo es estar presente para llevar y traer las informaciones a las comunidades. No se distingue quiénes son porque son el mismo pueblo, trabajan, no hay paga, no hay salario”.

Al tomar la palabra ante la multitud de hombres y mujeres presentes en el acto, el Comandante Tacho dijo que en nombre de todos los zapatistas hacía esta designación.

Recordó el trabajo de Pablo González Casanova en la vida de los pueblos originarios de México y de cómo también trabajó en su cumpleaños número 96 juntando firmas.

“Contando el olvido y los años de lucha, somos contemporáneos. Queremos que comprendan la responsabilidad que esto representa”, dijo Tacho.

“En lo que va de estos 22 años y 10 años antes que no imaginábamos que un día íbamos a luchar. Después de esos 10 años ya sabíamos que en el camino de la lucha nos íbamos a encontrar muchos hombres y mujeres para que luchemos juntos. Empezamos en 1994. A alguien se le ocurrió hacer la CND y ahí empezamos a conocer y mirar quiénes y con quiénes estábamos llegando”, indicó.

“El gran colectivo del CCRI de las cinco zonas empezamos a mirar. Hemos visto a un compañero que no se ha cansado, que sigue teniendo el mismo espíritu de lucha y al que le importa la vida de nuestro pueblo. Ese compañero no se ha rendido, ese compañero no ha claudicado, por el contrario, sigue forjando la vida para todo nuestro pueblo”, dijo el Comandante Tacho.

“Entonces queremos decirles que ese compañero para nosotros se llama Pablo González Casanova. Y el regalo es que le vamos a dar más trabajo. Este gran equipo de CCRI-CG del EZLN somos una nueva generación que vamos a seguir luchando. Por lo tanto ese gran compañero se va a integrar a este gran equipo del CCRI”, agregó.

Tras el nombramiento, el Subcomandante Galeano, el subcomandante Moisés y el Comandante Tacho saludaron y abrazaron a González Casanova, a quien felicitaron por haber aceptado este alto cargo para un indígena zapatista.

Uno a uno, las comandantas y comandantes del EZLN abrazaron al exrector y le hicieron el saludo militar zapatista con la mano izquierda en la frente.

En el evento se elogió a don Pablo González Casanova como “el único rector de izquierda que ha tenido la UNAM”, comprometido hasta ahora con los pueblos indígenas de México.

En mayo de 2015 el EZLN, en voz del Subcomandante Galeano, reconoció al ya fallecido escritor Luis Villoro como “un militante y centinela” del EZLN. Pero González Casanova es el primer miembro no indígena de la Comandancia General del grupo armado, al cual están supeditados Galeano y Moisés como subcomandantes, además de Tacho figuran en el CCRI-CG, Zebedeo, David y otros.

Me gusta: Me gusta Cargando...