Nos vamos todos, dice Alexis Vega ante los nulos resultados de Chivas

Guadalajara, Jalisco, Octubre 01 – . Alexis Vega señaló que los culpables en la crisis de Chivas son los jugadores, luego de que el equipo tapatío cambiara de técnico y, aun así, sufriera una abultada derrota ante las Águilas del América.

Con Boy, Coyote, con Cardozo, el equipo no ha mostrado su mejor versión y nosotros, los jugadores, somos los responsables. La gente está cansada de tantas palabras y lo digo sin miedo: si nos tenemos que ir todos, nos debemos ir. No hemos sabido jugar como nos han pedido y somos los únicos que no hemos sabido sacar esto adelante”, sentenció Alexis Vega.

Las Chivas visitan esta noche a los Correcaminos de la UAT, en un partido de la Copa MX. Un duelo del Grupo G en el que el equipo de ascenso en primero con cuatro unidades, mientras el Rebaño es segundo con tres puntos. Santos es último con un punto.

RECIBIRÁ SANCIÓN

Luego de que la semana pasada se diera a conocer un video en el que se muestra a Alexis Vega consumiendo bebidas embriagantes durante una fiesta, el director deportivo de Chivas, Mariano Varela, aseguró que el delantero recibirá una sanción económica interna.

Ante la polémica generada, el directivo del Guadalajara pidió darle la vuelta a la página respecto a ese tema, ya que estableció que Vega es un buen elemento y que sabe en qué momentos puede realizar ese tipo de actividades. Sin embargo, enfatizó en que existe un reglamento y la dirigencia rojiblanca lo hará efectivo.

Él es un buen chico, pero sabe que hay momentos en que uno puede festejar un cumpleaños de un familiar. Está consciente, te lo digo, pero sabe que hay un reglamento y hay que aplicarlo”, concluyó el directivo tapatío.

