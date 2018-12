Nuevos sueldos, generan imagen y confianza, asegura López Obrador

Cd. de México, Diciembre 18 – . El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que el nuevo acuerdo en materia salarial fortalece la imagen del país y genera confianza para seguir adelante.

Al encabezar la presentación de la Nueva Política de Salarios Mínimos, al cual asistieron los principales líderes empresariales y sindicales del país, el tabasqueño soltó:

“Esto fortalece a México, a la imagen de nuestro país en lo interno y en lo externo, es un acto de madurez política, de mucha responsabilidad, de conciliación, de acuerdo. Un acto que da confianza para seguir adelante y mejorar las condiciones económicas, sociales y laborales de nuestro país”.

Para AMLO, el hecho de que el Salario Mínimo General (SMG) alcance la Línea de Bienestar determinada por el Consejo Nacional de la Política de Desarrollo Social (Coneval) resulta un hecho histórico.

“El hecho de que ahora se haya acordado este aumento, significa el inicio de una etapa nueva. En el periodo anterior, muchas veces el salario, se fijaba por debajo de la inflación. Nosotros hemos sostenido que, para las circunstancias más adversas para la economía nacional, se va a procurar siempre, pero nunca fijar el salario, por debajo de la inflación”, señaló ante la presencia de la secretaria del Trabajo y Previsión Social (STPS), Luisa María Alcalde; y de la titular de Economía, Graciela Márquez.

En el evento llevado a cabo en Palacio Nacional, asistió también el nuevo encargado de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami), Andrés Peñaloza Méndez, quien sustituyó a Basilio González Núñez, quien estuvo al frente de dicha comisión, durante 27 años.

El nuevo salario mínimo

De acuerdo con López Obrador, el aumento salarial que entrará en vigor a partir de enero del 2019 es del 16% nominal, mientras que, en términos reales, corresponde alrededor del 12%.

De acuerdo con la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), el SMG a partir del primer día del 2019 será de 102.68 pesos diarios. Esta suma se determinó partiendo del actual SMG de 88.36 pesos diarios, adicionado de un incremento nominal en pesos, a través del llamado Monto Independiente de Recuperación (MIR) de 9.43 pesos diarios, y considerando un ajuste porcentual (ligado a la inflación) del 5.00%.

Por su parte, la Conasami determinó crear una nueva Zona Económica Salarial en los municipios ubicados en los 25 kilómetros inmediatos a la frontera norte y algunos colindantes a estos, y se estableció en ellos un SMG Fronterizo.

Con base en dicho acuerdo, el SMG Fronterizo será a partir del primero de enero de 2019 de 176.72 pesos diarios. Esta suma se cuadró partiendo del actual SMG de 88.36 pesos diarios, adicionado un incremento nominal en pesos, a través del MIR de 79.94 pesos diarios, y considerando el mismo ajuste porcentual inflacionario del 5.00%.

Al respecto, Obrador acotó que “esto es muy importante y se ha logrado por unanimidad.

La Conasami acordó de manera unánime, es decir, todos ustedes, los integrantes de la comisión, estuvieron de acuerdo. Significa en esencia, el acuerdo de los tres factores de la producción, el sector privado, el público y el de los trabajadores”.

AMLO agradeció a los representantes del sector empresarial, “porque ellos son pieza clave de este acuerdo. Los representantes del sector obrero, claro que quieren que aumente el salario, pero muchas veces los representantes del sector empresarial actúan de manera precavida o con más cuidado cuando se trata de aumentos del salario”, lanzó.

Las condiciones del CCE

En su turno al micrófono el líder del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Juan Pablo Castañón dejó claro al presidente que el gobierno tendrá que poner de su parte para que el aumento de salarios no se convierta en desempleo.

“Necesitamos reducir las cargas regulatorias, que incrementan los costos laborales y desincentivan el emprendimiento, sobre todo para las pequeñas empresas. Se necesita un mayor esfuerzo en la política fiscal, haciendo deducibles las prestaciones sociales para los trabajadores adicionales a la ley; así como ofrecer mayores incentivos a la inversión”, enfatizó el empresario.

Pero puso mayor atención en la frontera norte del país:

“En el caso de la frontera norte se hará un importante esfuerzo para elevar los ingresos de los trabajadores. Es imprescindible que se generen compensaciones e incentivos para que se sostengan los empleos. Para fomentar con productividad y sin generar distorsiones económicas que nos permiten absorber los costos a través de política pública. De otra manera tendríamos el riesgo de generar pérdida de empleo y de inversión”.

El CCE aseguró que con el aumento salarial se da un paso decisivo para que el empleo formal signifique tener seguridad económica y una vida digna hacia el futuro.

“Este esfuerzo es reflejo de un proceso responsable, dialogado, ordenado y consistente que deberá continuar en los siguientes años. Celebramos hoy el aumento del salario mínimo con la intención de no poner en juego la inflación, el empleo, ni el poder adquisitivo de los trabajadores. Estamos actuando todos con responsabilidad, para que no haya aumentos artificiales, que estos sean realistas y responsable y para que en el futuro elevemos la productividad. Siempre la opinión del Banxico y de la SHCP sean tomados en cuenta para no afectar la inflación”, remató.

